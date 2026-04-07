Háború :: 2026. április 7. 15:01 ::

"Egy egész civilizáció hal meg ma este" - jelentette be a "béke elnöke"

Fenyegető hangvételű bejegyzéssel jelentkezett kedden Donald Trump. Az amerikai elnök egy egész civilizáció eltűnését harangozta be. Húsvétkor ultimátumot adott Trump Iránnak, az ázsiai ország olajának elvételétől sem riadna meg.



„Ma este egy egész civilizáció eltűnik, és soha többé nem tér vissza. Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de valószínűleg így lesz” – írta ki a közösségi oldalára Donald Trump.

Az amerikai elnök azzal folytatta, hogy egy teljes körű rendszerváltást követően csodálatos dolgok történhetnek egy olyan helyen, ahol okosabb emberek uralkodnak.

Hozzátette, „ma este minden kiderül”, miután „47 évnyi zsarolás, korrupció és népirtás véget ér. Isten áldja Irán nagyszerű népét” – zárta bejegyzését.

A Közel-Keleten egyre fokozódik a feszültség, miközben a világ lélegzetvisszafojtva várja, mi történik Trump Iránnak adott ultimátumának lejárta után. A Fehér Ház döntése nem csak katonai szempontból lehet sorsdöntő, az események könnyen olyan láncreakciót indíthatnak el, amely az energiapiacokon és a globális kereskedelemben is súlyos zavarokat okoz. A háttérben ugyanis kulcsfontosságú tengeri útvonalak biztonsága forog kockán, miközben a diplomácia és a háborús fenyegetések egyszerre vannak jelen.

Az amerikai elnök a Fehér Házban bejelentette a hagyományos húsvéti tojásgurítást, miközben az iráni helyzetről, az olaj megszerzéséről és a pilóta-mentőakcióról is beszélt. Trump szerint, ha rajta múlik, „elveszik” Irán olaját, a közvélemény azonban az amerikai hadsereg hazatérését szeretné.

Már le is csaptak az olajszigetre

Az iráni Mehr hírügynökség jelentése szerint Irán Kharg-szigetét több támadás is érte – írja a Sky News. A sziget Irán olajexportjának egyik központja.

Az Egyesült Államok a háború korábbi szakaszában már bombázta a szigetet, de Donald Trump akkor kifejezetten hangsúlyozta, hogy Irán olajipari infrastruktúráját nem érintették.

Trump korábban több alkalommal is azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok elfoglalhatja a szigetet, hogy így ellenőrzése alá vonja Irán olajkészleteit.

(Index nyomán)