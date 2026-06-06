Anyaország :: 2026. június 6. 10:38 ::

A jövő héten nyújtják be a NER-média tiszásításáról szóló törvényjavaslatot

Jövő héten benyújtjuk az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot - jelentette be a miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt írta: a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Hozzátette: "a hír szent, a vélemény szabad."

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken közleményben jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél. "A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása" - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.

(MTI)

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