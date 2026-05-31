2026. május 31. 21:06

Magyar Péter közmédiás vezetőket szólított fel távozásra az RTL-en megszellőztetett levelezésük után

Miután bebizonyosodott, hogy a vezetők utasítására készültek a közmédiában a Tisza Pártot lejárató anyagok, Papp Dániel és Altorjai Anita vezérigazgatóknak azonnal távozniuk kell! - írta a miniszterelnök vasárnap közzétett Facebook-bejegyzésében. (Persze illúzióink ne legyenek a mostani propagandisták "függetlenekre" lecserélését illetően sem... - a szerk.)

Magyar Péter bejegyzéséhez csatolta az RTL Híradójának bejátszását és az rtl.hu oldalon megjelent összegzést, amelyben belső e-mailekre hivatkozva az olvasható, hogy az MTVA-nál "jobboldali elemzők" keresésére és a "tiszás energiaterv" napirenden tartására utasított a hírigazgató.

Az RTL Híradó birtokába került levelezések szerint Németh Zsolt a választás napján azt írta munkatársainak, hogy "csak a balos narratíva fut", ezért jobboldali megszólalókat kell keresni a részvételi adatok értelmezéséhez. A kampányfinisben több üzenetben is kiemelt témává tették a Hírigazgatóság vezetői az Indexen megjelent, a Tisza állítólagos energiatervéről szóló cikket, és részletes szerkesztési iránymutatásokat adtak arra, milyen hangsúlyokkal jelenjen meg az ügy az állami hírműsorokban.

A Híradóban felidézték, hogy Magyar Péter a héten a Parlamentben kérdésre válaszolva arról beszélt: azért nem függesztették még fel az MTVA hírszolgáltatását, mert lehet, hogy a vezetők maguktól felmondanak.

"Mi adtunk egy esélyt, hogy távozzanak. Amennyiben ez nem történik meg ezen a héten, úgy elindítjuk a szükséges jogszabálymódosításokat" - mondta a miniszterelnök.

A hírműsorban elhangzott, hogy a héten költségvetési biztost neveztek ki a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és az Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) élére, miután az Országgyűlés illetékes bizottsága nem fogadta el a két intézmény 2005-ös költségvetési beszámolóját.

Az RTL Híradójában az is elhangzott, hogy keresték az e-mailek ügyében az MTVA-t, de nem kaptak választ a kérdéseikre.

(MTI nyomán)