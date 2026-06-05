Anyaország :: 2026. június 5. 19:01 ::

Felmondott az MTVA propagandistaként hírhedtté vált vezérigazgatója

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája pénteken az MTI-vel.



Fotó: Bruzák Noémi / MTI / MTVA

"A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása" - olvasható a közleményben. (Ófideszes propaganda helyett jöhet az újfideszes? - a szerk.)

Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait - tartalmazza a közlemény.

A hírmanipuláció csak előnyt jelentett a karrierjében

(pedig nincs is szükség hazudozásra ahhoz, hogy Cohn-Bendit visszataszító mivolta nyilvánvaló legyen - a szerk.), amit a bíróság is megállapított, onnantól kezdve jogerősen lehetett Papp kinevezése 2018-ig nyúlik vissza: akkor Vaszily Miklós távozása után nevezték ki megbízott vezérigazgatónak. Papp már ekkor is vitatott figura volt, mivel korábban egy Daniel Cohn-Benditről szóló manipulált riport miatt hírhamisítási ügybe keveredett, amit a bíróság is megállapított, onnantól kezdve jogerősen lehetett hírhamisítónak hívni.

Ennek ellenére a közmédiában folyamatosan előléptették, és egyre nagyobb befolyást szerzett.

Frissítés: Magyar Péter másoktól is ezt várja el

Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter arra a hírre, hogy felmondott az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel.

A miniszterelnök azt írta:

Megkésve, de ma végre távozott az MTVA hírhamisító vezérigazgatója. Ugyanezt várjuk el a Duna Médiaszolgáltató vezetőjétől és a bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóitól.

Más egyelőre nem élt a lehetőséggel

A Telex megkeresésére az NMHH azt reagálta, hogy a felmondás egyoldalú jognyilatkozat, így részükről nem szükséges az elfogadás. Arra, hogy várhatóak-e még felmondások, azt felelték, hogy a közmédia többi vezetője tekintetében nem a Médiatanács elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat, így róluk az NMHH-nak nincsen információja.

Az MTVA a Telex megkeresésére közölte, hogy más közmédiás vezető nem adta be a felmondását.

(MTI - 24 - Telex)

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