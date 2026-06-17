Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 17. 12:10 ::

Lehetetlen küldetés: egy fideszes, egy tiszás és két cigány szavaiból kellene kihámozni, mi lehet az igazság Zsolti bácsi-ügyben

Interjút készített Pócs János a Szőlő utca egykori nevelőjével, Kiss Márióval a YouTube-csatornáján. Ennek kapcsán hívták meg a politikust a Komment legújabb adásába.



Igazán csinos fiú Pócs legújabb szerzeménye... Már csak azt kellene eldönteni, ki hazudik, ez a cigány vagy a másik, Pócs János, vagy Magyar Péter testvére, ami, ismerve a szereplőket, már-már népmesei nehézségű feladat...

Kiss Márió május elsején kereste meg a fideszes képviselőt az üggyel, annak ellenére, hogy egyáltalán nem szimpatizál a pártjával. Állítása szerint több másik politikussal is felvette a kapcsolatot, azonban másokkal nem jutott semmire. A volt nevelő azzal indokolta a döntését, hogy párthovatartozástól függetlenül zavarja a hamis váddal történő karaktergyilkosság - írja a Magyar Jelen.

Az interjú legfontosabb állítása az, hogy Magyar Mártontól, a Kontroll vezetőjétől és Magyar Péter miniszterelnök testvérétől négymillió forintot kapott Bangó Sándor, azaz Sanyika a Zsolti bácsis interjúért.

Az adás során bizonyítékként képernyőképeket és hangfelvételeket is bemutat Pócs János és Kiss Márió.

Pócs János azt is állította, hogy a közelmúltban életveszélyes fenyegetést is kapott egy telefonhívás során, amelyben arra akarták rávenni, ne foglalkozzon a témával.

A Magyar Jelennek is vannak információi a történtekről, amelyeket hamarosan nyilvánosságra hoznak - ígérik.

Magyar Márton feljelentést tesz

A hírre gyorsan reagált a Kontroll Facebook-oldalán Magyar Márton, a Kontroll alapítója. Bejelentette, hogy feljelentést tesz Pócs János és Kiss Márió ellen a Szőlő utcai üggyel kapcsolatos videó miatt, írja ugyancsak a Magyar Jelen.



Magyar Márton (fotó: Végh László/Magyar Hang)

Magyar Márton közleményében azt írta: a Pócs János YouTube-csatornáján közzétett "Exkluzív interjú a Szőlő utca egykori nevelőjével" című videó miatt "rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala" miatt tesz feljelentést.

A Kontroll alapítója hangsúlyozta, hogy a feljelentést "mind Pócs János híresztelővel, mind pedig Kiss Márióval szemben" megteszi. Mint írta, Bangó Sándor "nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe", és hozzátette: ő maga nem tudott arról, és jelenleg sincs tudomása arról, hogy Bangó Sándor hazudott volna az interjúban "Zsolti bácsi" vezetéknevéről.

Magyar Márton kiemelte: "ami tény, hogy Bangó Sándor jogi képviselője útján még az interjú elkészítése előtt írásban jelezte az ügyészség felé, hogy korábbi tanúvallomását ki kívánja egészíteni."

Állítása szerint "szakértő sem szükséges annak megállapításához, hogy a Pócs János által közzétett videóban bejátszott hangfelvételen nem Bangó Sándor hangja hallható".

Kiss Márió megkeresésével kapcsolatban Magyar Márton leszögezte: "Kiss Márió valóban megkeresett telefonon, melynek a lényege az volt, hogy korábban dolgozott a Szőlő utcai javítóintézetben, jelenleg vidéken van, nincs munkája, és Budapestre jön állásinterjúkra."

A Kontroll alapítója a bejegyzése végén azt írta: