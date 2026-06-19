Az erős családok jelentik nemzetünk és társadalmunk legfőbb kötőerejét. Ők biztosítják Magyarország jövőjét, és erősítik az összetartozás érzését - írja közleményében a Mi Hazánk. Alább a folytatás.
A család az a hely, ahol az ember otthon van, ahol biztonság és stabilitás várja.
Valljuk, hogy új életet adni csoda, és egy gyermek egészséges fejlődéséhez szükség van apaképre és anyaképre, valamint a hagyományos férfi- és női szerepek jelenlétére.
Meggyőződésünk, hogy ez a családmodell biztosít szilárd alapot ahhoz, hogy az egyén ellenálló legyen az olyan hatásokkal szemben, amelyek gyengíthetik önazonosságát.
Ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – napjainkban a hagyományos családmodell van kitéve a legnagyobb veszélynek.
Emiatt tartottuk fontosnak, hogy felkaroljuk az Anya-Ország Alapítvány kezdeményezését, és segítsünk a Családi Büszkeség Menetének megszervezésében.
Rendezvényünk nem pártrendezvény, és nem valami ellen, hanem valami mellett szól.
A Családi Büszkeség Menete szelíd, de határozott kiállás a hagyományos családmodell mellett, valamint tanúságtétel a hagyományos értékrend közösségeket és nemzetünket megtartó erejéről.
A rendezvényre mindenkit várunk: családokat, a családalapítást még csak tervezőket, szülőket és nagyszülőket, gyermekeket, párokat, egyszülős családokat – mindazokat, akik fontosnak tartják a család intézményét és a hagyományos értékek megőrzését.
Időpont: 2026.07.11 - 9:30
Menet kezdetének helyszíne: 1014, Budapest, Szentháromság tér
Menet kezdetének helyszíne: 1014, Budapest, Szentháromság tér
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