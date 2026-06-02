A buzifelvonulás betiltása helyett az új kormány is az ellentüntetéseket lehetetleníti el

Pósfai Gábor már a Tisza belügyminiszterjelöltként is szükségesnek tartotta közölni: lehetővé kell tenni, hogy legyen "Pride". De a gyülekezési törvény módosítására nem vették a fáradságot, inkább folytatják a rendőrség kézivezérlését, melynek ismét be kellett volna tiltania a gyűlést, hiszen a jogszabály nem változott tavalyhoz képest.



Pósfai Gábor belügyminiszter interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén (fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Miért inkább az LMBTQP-felvonulás a civil ellentünetéseit tiltotta be idén a rendőrség? – tette fel a kérdést Novák Előd a belügyminiszternek.

Pósfai Gábor azzal védekezett, hogy az ellentüntetéseket jogilag nem betiltották, csak "korlátozták" (úgy, hogy a bejelentett helyen nem tarthatók meg, csak a buzivonulástól távolabb, ahol viszont már nemigen lehetne ellentüntetésnek nevezni azokat).

Frissítés: "miért szervezzük meg a Családi Büszkeség Menetét?"

Dúró Dóra bejegyzése:

Aki a családot védi, az embert védi.

Aki a családot védi, a gyermeket védi.

Aki a családot védi, a nemzetet védi.

Aki a családot védi, a civilizációnkat védi.

A házasságban és családban élők boldogabbak és egészségesebbek, ezt étvizedekre visszanyúló és évtizedeken át zajló kutatások bizonyítják.

Azok, akiknek van gyermekük, a saját életüket értelmesebbnek és céltudatosabbnak értékelik.

A szülők elsöprő többsége gyermekét nevezi meg az élete legfőbb értelmének.

A szülők elégedettebbek az életükkel, mint a gyermektelenek.

A szülők várható élettartama magasabb, mint a gyermekteleneké.

A gyermekes nők körében statisztikailag alacsonyabb egyes daganatos megbetegedések kialakulásának a kockázata.

Időskorban a gyermekeseknél a demencia és a kognitív hanyatlás kockázata is alacsonyabb.

Az idősödő szülők, akiknek jó a kapcsolatuk a felnőtt gyermekeikkel, sokkal kisebb eséllyel magányosodnak el, mint azok, akiknek nincs gyermekük.

A gyermekek révén a szülők új közösségekben integrálódnak, ami kiterjedtebb támogató hálót eredményez, ami a mentális egészség egyik legfőbb alapköve.

A házasok lényegesen nagyobb arányban vallják magukat nagyon boldognak, mint például az egyedülállók.

A házasságban élők körében alacsonyabb a szív- és érrendszeri betegségek kockázata.

Védjük együtt az embert, a gyermekeket, a családot, a nemzetet, a civilizációt! Találkozzunk július 4-én, szombaton Budapesten a Családi Büszkeség Menetén!