Anyaország :: 2026. június 19. 17:48 ::

Rendszeres folyadékfogyasztást és újratölthető kulacsok használatát javasolja a szakminisztérium

A hétvégére várható rendkívüli hőség miatt az Élő Környezetért Felelős Minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet, és figyeljünk oda az állatokra is.

Az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben a szaktárca hangsúlyozta, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás.

A nyári időszakban az újratölthető kulacsot vagy palack használatát javasolják, hogy csökkentsük a műanyag palackok használatát és a keletkező hulladék mennyiségét.

Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban sem embert, sem állatot ne hagyjunk még pár perce sem.

A házi kedvencek sétáltatását lehetőség szerint a reggeli vagy esti órákra időzítsük, mindig legyen előttük friss ivóvíz, és biztosítsunk számukra árnyékos, hűvösebb pihenőhelyet – írták a közleményben, amelyben kitértek arra is, hogy a kánikula a vadon élő állatok számára is komoly kihívást jelent, ezért ahol erre lehetőség van, helyezzünk ki számukra itatót vagy egy tál friss vizet.

A pazarlás miatt a kertek öntözésének minimalizálását, és a hajnali vagy a késő esti órákra időzítését javasolják.

Tanácsolják továbbá, hogy akik eddig nem éltek a csapadékvíz-gyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását.

(MTI)