Anyaország :: 2026. június 24. 19:12 ::

Miskolci polgármester: nemcsak elszíneződést, hanem vízminőségromlást is okozott a Szinva patak szennyezése

A laboratóriumi vizsgálatok alapján a Szinva patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés nemcsak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott - közölte a Facebook-oldalán Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP), Miskolc polgármestere szerda délután.

Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A haltoxicitási vizsgálat alapján a kibocsátott víz a vízi élővilágra kedvezőtlen, toxikus hatású volt.

A patak belvároshoz közeli alsóbb részén, a Szinva Terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről - olvasható a bejegyzésben.

A polgármester közlése szerint ugyanakkor a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. Rámutatott, hogy a jelenleg is folyamatban lévő vizsgálatoknak a fentieken túl arra is választ kell adniuk, hogy a szennyezés milyen hatással volt a Szinva teljes élővilágára nemcsak rövid, hanem hosszabb távon is.

A Szinva patak kedd délután változott narancssárga színűvé a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a víz egy karbantartás alatt történt műszaki hiba, vagy emberi mulasztás miatt színeződött el. A városi hőszolgáltató Tatár utcai Miskolci Fűtőműjének területén az egyik gőzfejlesztő kazánjának karbantartásakor a kazánból leengedett, vas-oxidot tartalmazó víz folyt a patak vizébe - közölte a polgármester.

(MTI)