Anyaország :: 2026. június 24. 20:41 ::

Tarr Zoltán szerint kódnyelven beszéltek az NKA-ügy közpénzeiről, "uszoda" volt az elosztott pénz fedőneve

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter újabb részletet közölt a kulturális támogatások odaítélésének korábbi gyakorlatáról. A Tisza Párt alelnöke a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozásában érintett személyek által használt belső szóhasználatra hivatkozva azt állította, hogy a miniszteri egyedi döntésekre szánt közpénzkeret egy részét egymás között „uszodának” nevezték.

„Az uszoda. A NAV nyomozásban is érintett személyek a Cosa Nostra tolvajnyelvéhez hűen »uszodának« nevezték maguk között a miniszteri egyedi döntésekre szánt közpénzkeret egy részét. Ehhez a zsargonhoz illő kifejezéseket is használtak egymás között: a számukra kedves pályázókat »úszóknak« nevezték, és hívták meg őket az »úszóversenyre«. Ebben több-kevesebb sikerrel próbáltak ügyelni arra is, hogy »ki úszik be« a medencébe” – írta a tárcavezető.

A tolvajnyelv zsargonjainak használata tökéletesen írja le, hogyan működött hosszú éveken át az intézmény munkatársait megkerülve, szűk körben a kulturális alapok kiosztása. A bűnesetek feltárása tart, reméljük, hamar kiderül az is, ki volt az úszómester – zárta szavait a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

(Index)