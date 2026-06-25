Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. június 25. 11:03 ::

NKA-botrány: 30 napra letartóztatták Bús Balázst

Csütörtökön 30 napra letartóztatta a Kecskeméti Járásbíróság Bús Balázst, Óbuda volt fideszes polgármesterét, aki az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke volt – értesült a 24.hu. A Fidesz politikusán kívül csütörtökön hoz döntést a bíróság az NKA kiemelt bizottság tagjairól is, aki 17 milliárd forintnyi támogatás kiosztásáról döntöttek az országgyűlési választás előtt.

Bús Balázs védője a tárgyalás után súlyosan törvénytelennek nevezte a letartóztatást. Papp Gábor elmondta, úgy véli, az igazságszolgáltatásra nem vet jó fényt a döntést, még akkor sem, ha most a társadalom többsége vezetőszáron elvitt politikusokat akar látni.

A titokban, elsősorban a Fidesz holdudvarának kiosztott pénzek miatt indult büntetőeljárásban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség összesen hat tisztviselő – köztük Bús Balázs – letartóztatását indítványozta. A pénzügyi nyomozók kedden vették őrizetbe a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró személyeket, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket.