Anyaország :: 2026. június 25. 13:46 ::

Agrometeorológia: durva hőhullám és csapadékhiány várható a következő napokra

A következő napokra várható forróság már az aratásra is sok, a kapásnövények pedig nagyon megsínylik a várhatóan a jövő hét elején helyenként 40 Celsius-fok feletti csúcsértékekkel tetőző forróságot és a csapadékhiányt - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Hozzátették: csapadékra keddtől, enyhülésre szerdától van esély.

Az elemzésben felidézték: az elmúlt hét végén és a hét első napjaiban elsősorban a Dunától keletre alakultak ki záporok, zivatarok, de az elmúlt 30 nap csapadékösszege a középső országrészben többfelé a 20 millimétert sem éri el. Ezért ezt az időszakot nézve országszerte csaknem 30-50 milliméteres a hiány a sokéves átlaghoz képest, a 90 napos csapadékösszeg pedig 40-100 milliméterrel kevesebb a szokásosnál.

A talaj felső 30 centiméteres rétege délnyugaton és foltokban keleten kellően nedves, másfelé viszont nagyon száraz. A 30-60 centiméteres talajréteg Magyarország nagy részén azonban továbbra is rendkívül száraz, nedvességtartalma nem éri el a 30, sokfelé a 20 százalékot sem a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában. A felső egy méteres rétegből több mint 100 milliméter nedvesség hiányzik a telítettséghez képest az Alföld és a Mezőföld nagy részén.

A hőmérséklet csúcsértéke a múlt hét közepén még 30 Celsius-fok körül, majd szombattól már kevéssel afölött alakult - írták.

A kalászosokat és a repcét is egyre többfelé aratják. A maximális mennyiség jócskán elmarad egy átlagos szinttől, és a növények száradása is hamar elkezdődött, így alacsony termésátlagokra van kilátás. A forró, száraz idő az érést segíti, a csapadék itt nem hiányzik, az csak a termés minőségét rontaná.

A napraforgó egyre többfelé csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. Sokat szenvedtek eddig a tenyészidőszakban az aszály miatt, zöld tömegük növekedése a Dunántúlon jócskán elmarad egy átlagos évtől. Jelenleg az ország nagyobb részén közepes, helyenként nagyfokú mezőgazdasági aszály van. Jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez, a forró idő eső nélkül nagyon káros - jelezték.

Közölték azt is, hogy az elmúlt héten vasárnap nagyobb területen hétfőn és kedden csak a középső országrészben volt tartósan vizes a növények levélének felülete, ezek az egy-egy napos időszakok a gombás megbetegedések kialakulásához és terjedéséhez nem voltak kedvezők. Tartósan párás időszak nem fordult elő.

A meteorológusok az elkövetkező napokra forró időt várnak, záporok, zivatarok leghamarabb jövő héten kedden várhatók, akkor lehet pár napos csapadékosabb időszak. A talaj addig tovább fog száradni, és jelentősen nő az aszály területi kiterjedése, és fokozódik annak mértéke. Jelentősebb szél majd a jövő hét közepétől várható.

A forróság tovább fokozódik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét végén, jövő hét elején helyenként akár a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja majd. Szerdától várható a hőség mérséklődése. Napközben erős légköri aszály várható, amikor a magas hőmérsékletek mellett a relatív nedvesség napközben 30 százalék, sőt, hétfőn és kedden sokfelé 20 százalék alá csökken - áll az előrejelzésben.

(MTI)