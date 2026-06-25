Anyaország :: 2026. június 25. 15:48 ::

"Megújulás" Fidesz módra: hetilappá alakul a Magyar Nemzet és 12 megyei újság

A Mediaworks Hungary Zrt. a Media1-nek eljuttatott közleményben jelentette be, hogy 2026. augusztus 1-jétől megújul a Magyar Nemzet és több vármegyei napilap is, melyek a következők: Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország, Észak-Magyarország, Fejér Megyei Hírlap, Hajdú-bihari Napló, Kelet-Magyarország, Napló, Petőfi Népe, Somogy Megyei Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap.

A megújulás ebben az esetben azt jelenti, hogy a lapok a jövőben hetilapként jelennek meg, és szombatonként jutnak el az előfizetőkhöz. A kiadó minden előfizetőjét levélben tájékoztatja.

A közlemény szerint "a megújulás célja nem kevesebb, hanem több érték biztosítása az olvasóknak". Az új hetilapok "tartalmasabb, olvasmányosabb formában jelennek meg": nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszabb írások, interjúk, riportok, elemzések, háttéranyagok, véleménycikkek, valamint a közéleti, gazdasági, kulturális, társadalmi és helyi közösségi témák.

A gyors hírek továbbra is digitális csatornákon, a "print" termékek weboldalain érhetők el, a megújuló nyomtatott lapok pedig a "tájékozódást, a megértést és az élményszerű olvasást" szolgálják.

A Mediaworks a Fidesz propagandájának egyik terjesztőjeként működött az elmúlt években. A vállalat azután kezdett nagy átalakításokba és tömeges elbocsátásokba, hogy a Fidesz elvesztette az április 12-i országgyűlési választást. Azóta folyamatosan elbocsátásokról, lapbezárásokról, átalakításokról érkeznek hírek.

(24 nyomán)