Anyaország :: 2026. július 2. 15:34 ::

Magyar Péter ebben is visszatér Rákosi örökségéhez: a tanítvány is leszámol a vármegyékkel és a főispánokkal

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a közösségi médiában osztotta meg: a Tisza-kormány javaslatot tett a vármegyék ügyében. Ahogyan azt előre jelezték, a tervezet szerint a jelenlegi vármegyék visszakapnák korábbi nevüket, és ismét megyékként szerepelnének, a főispáni tisztség elnevezése pedig visszaváltozna kormánymegbízottra.



Illusztráció: Gondola

Magyar Péter egy korábbi kormányülést követően egy újságírói kérdésre váratlanul közölte, végleg megszüntetné a rendszert, amely még az Orbán-kormány idején gyökeresedett meg. A továbbiakban a kormányhivatalok működésének átalakítását is tervezik, írja az Index.

Frissítés: az is lehet, hogy csak letakarjuk

Még ebben a módosításban visszanevezik a vármegyéket megyékre, és az ispánokból újra kormánymegbízottak lesznek, mondta Magyar a mai sajtótájékoztatóján. "Nálam jobban kevesebben szeretik a történelmet", viszont a 21. században nem ispánokra, hanem egy modern államra van szükség - mondta.

Hogy mindez mennyibe fog kerülni? Ha nem lopták el a korábbiakat, akkor nem sokba. Viszont még az is lehet, hogy a mostani táblákon fogják letakarni a "vár" szavakat. Az egész hivatali rendszert átalakítják majd, a szakhatóságok visszakapják a felelősségi köreiket, így ezek nem felesleges módosítások lesznek.

Tényleg jön a másik rákosista intézkedés, a választójog korlátozása is

Magyar azt is elmondta, hogy az Alaptörvény-módosításra érkezett javaslatokat értékelték, a végleges javaslatot pedig az Országgyűlés elé terjesztik legkésőbb a jövő héten. Elmondása szerint mivel a nagy többség szigorítást kért a mandátumkorlátozás kiterjesztésében más pozíciókra, vagy éppen a 12-ről 8 évre történő visszaszorítását, ezért "hiába voltak páran, akik kritizálták, nagy változások már nem nagyon lesznek benne".

Emellett egy olyan változást is szeretnének az Alkotmánybíróságnál, hogy a kinevezett intézményvezetők mandátuma 6 évben maximalizálódjon a jelenlegi 12 helyett, viszont egyszer majd újraválaszthatók lehetnek, tehát ha valaki "jól végzi a munkáját", akkor megkapja a 12 évet.

(Index nyomán)