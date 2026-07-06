Anyaország :: 2026. július 6. 14:51 ::

Azt hazudja az Aston Martin-os gázoló, 50-60-nal okozta a tragikus balesetet

Két év letöltendő fogházbüntetést és négy év vezetéstől való eltiltást indítványozott a Győri Járási Ügyészség arra a 34 éves férfira, aki februárban Aston Martin sportautójával halálra gázolt egy buszmegállóban várakozó 76 éves nőt Győrben. A hétfői bírósági előkészítő ülésen a sofőr beismerte a felelősségét, ám vitatja a vád által megállapított sebességértékeket.



Fotó: Laczó Balázs / Telex

A hétfői előkészítő ülésen Cs. Dávid nem tett összefüggő vallomást, de kérdésekre válaszolt. Bár a felelősségét elismeri, határozottan vitatja az ügyészség azon állítását, miszerint a lámpa zöldre váltása után szándékosan, 100 százalékos gázadással gyorsított volna fel 85-87 kilométer per órára a megengedett 50 helyett. A férfi állítása szerint csupán 50 és 60 kilométer per óra közötti sebességgel haladt.

A szakértői véleményekre alapozott vádirat szerint az autó végül 93 kilométer per órás sebességgel sodródott át a szemközti sávba, majd megperdülve a járdára csapódott, ahol letarolt egy oszlopot, egy jelzőtáblát, és halálra gázolta az ott várakozó idős asszonyt.

A bíróságon a legfontosabb kérdésre − miszerint miért taposott bele a gázba a nagy teljesítményű autóban − a sofőr nem tudott egyértelmű választ adni.

Erre nem emlékszem, és maga a baleset is homályos. A videófelvételen látható sodródás számomra is megdöbbentő volt, az emlékeimből teljesen kiesett, ahogy a csapódás is− mondta el a bíróság előtt.

A tárgyaláson az is napvilágra került, hogy a baleset előtt pár órával a férfit egy másik szabálytalan kikanyarodás miatt már megbüntették 76 ezer forintra.

A Telex beszámolója szerint Cs. Dávid elismerte, hogy nem kapott részletes vezetéstechnikai képzést a speciális képességű autóhoz. Az autót még édesapja vásárolta a családi cég nevére, a kereskedésben kapott negyedórás eligazításra pedig a férfi elmondása szerint ő maga nem is figyelt. Az autót felváltva használták, és bár ment vele korábban külföldön is, tesztpályán mindössze egyszer járt. Állítása szerint a menetstabilizátort nem kapcsolta ki, az útviszonyok kapcsán pedig egy felvételen utólag látott vízfoltra gyanakszik, ami miatt a jármű hátulja elveszíthette a tapadását.

Cs. Dávid a bíróság előtt hangsúlyozta, hogy próbáltak közeledni a gyászoló család felé, felajánlotta a temetési költségek átvállalását is, ám az áldozat fia szerint erről még „idő előtti” beszélni. A férfi emellett 1,4 millió forintot fizetett ki a balesetben megrongálódott Jedlik szakközépiskola fala miatt.

A tárgyalást megelőzően a rendőrségi közleményekből derült ki, hogy miután a gázoló jogosítványát bevonták, elektromos rollerre szállt, amellyel nemrégiben szintén hatalmasat bukott egy úthiba miatt. Bár viselt bukósisakot, és elmondása szerint lassan ment, a balesetben leszakadt az állkapcsa, szétnyílt az arca, és már három műtéten esett át.

A közvéleményben és a közösségi médiában a luxusautó miatt azonnal „NER-es családként” bélyegezték meg őket, ezt azonban a vádlott a Telexnek nyilatkozva határozottan cáfolta: "cégeink ingatlankivitelezéssel foglalkoznak, amiket a most hetvenegy éves édesapám alapított. Egyetlen cég sem kapcsolódik a NER-hez, amelyhez közöm lenne, nem állami megrendelésekből fejlődtünk, édesapám mindent saját erejéből ért el. Az egyik ingatlanomon van csak banki hitel".

Mivel a vádlott nem fogadta el az ügyészség kétéves konszenzusos indítványát, és vitatja a sebességet, az ügy rendes tárgyalási szakaszban, a műszaki szakértők és a videófelvételek részletes elemzésével folytatódik a Győri Járásbíróságon.

(Index nyomán)