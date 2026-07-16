Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetők egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén - közölte a kormány csütörtökön a Facebook-oldalán.
A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek DÁP- (Digitális Állampolgár) vagy KAÜ- (Központi Azonosítási Ügynök) azonosítást használnak.
A Központi Kormányablakban július 18-án és 19-én (szombaton és vasárnap) kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel.
A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-tól, hétfőtől a normál működési rendben folytatódik.
(MTI)