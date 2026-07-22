Anyaország :: 2026. július 22. 10:59 ::

Az ukrán pénzszállítók és Gyárfás Tamás ügyvédje fontolóra venné az elnökjelöltséget

Az ukrán pénzszállítók, Szabó Bence és Gyárfás Tamás ügyvédje megtiszteltetésnek tartja, hogy Puzsér Róberték benne látják az ideális köztársasági elnököt, ugyanakkor amondó: vannak nála alkalmasabb emberek is a feladatra.



Fotó: Szollár Zsófi / Index

Polgár Judit meghiúsult felkérése óta sorjáznak a számottevő – továbbá az úgynevezett trash – jelöltek a dr. Sulyok Tamás menesztése óta megüresedett posztra. A közéleti szereplők által közzétett nevek közül kiemelkedik dr. Laczó Adrienné.

Az ötletgazda Fleck Zoltán (jogász, szociológus), Lányi András (író, filozófus), Puzsér Róbert (publicista, kritikus) hármas indoklása szerint a tisztséget „csak olyan, kiemelkedően felkészült, megfelelő ítélőképességgel rendelkező személy töltheti be, aki érti az alkotmányos intézmények működését, és az alkotmányozás folyamatában rá háruló közjogi és erkölcsi felelősséget felkészülten és lelkiismeretesen képes viselni”, ennek nyomán a volt bírónőt – jelenleg a dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda partnerét, vezető ügyvédjét, ebbéli minőségében az ukrán pénzszállítók, Szabó Bence és Gyárfás Tamás jogi képviselőjét – a magyar jogásztársadalom tagjai közül a legalkalmasabb jelöltnek találják az államfői tisztre.

A volt bírónő – „aki felhagyott a hivatásával, amikor úgy találta, hogy Magyarországon a bírói függetlenség feltételei többé nem teljesülnek” – az Index megkeresésére így reagált:

Roppant megtisztelő, hogy a közélet kvalifikált szereplői alkalmasnak látnak a feladatra, ahogyan rendkívül jólesik az a rengeteg üzenet, amely a nyilvánosság legszélesebb rétegeiből érkezik hozzám. Úgy gondolom, hogy vannak nálam ismertebb, szélesebb körben elfogadottabb emberek a feladatra, ugyanakkor ha konkrét formában is felkérnek, fontolóra venném a jelöltséget.

Alkalmilag – ideiglenesen – az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes tölti be az államfői tisztet. A parlamentnek – Sulyok július 20-i távozásához képest – 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Magyar Péter miniszterelnök és a kétharmados felhatalmazású kormánypárt, a Tisza – az eddigi nyilatkozatok szerint – egyelőre ideiglenes személyben gondolkodik, aki a tervezett új alkotmány hivatalba lépéséig látja el tisztét.