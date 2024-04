Olvasói levelek, Cigánybűnözés :: 2024. április 10. 21:45 ::

"Azt hittem, ilyen csak filmekben van" - további részletek az esztergomi kórházban lezajlott cigány tombolásról

Olvasónk írja:

Tegnap beszámoltak arról, hogy az esztergomi kórházban egy nem éppen az áprilisi napon barnult “hozzátartozó” rátámadt a személyzetre. Ebben az időben jómagam is a kórházban voltam. Magát a verekedést nem láttam, csak hallottam, de a megsérült személyzetet a saját szememmel láttam.

Szeretnék egy rövid helyszíni beszámolóval szolgálni Önöknek.

Este tíz óra környékén azt hallottuk, hogy egy férfi artikulátlanul kiabál a kórházban. Olyan hangon, mintha valakit kínoznának. Először arra gondoltam, hogy valaki műtét közben felébredhetett, vagy nagyon komoly sérülései lehetnek. Később csörömpölést, törést-zúzást hallottunk, majd egy nővér rohant le, hogy azonnal hívjanak rendőrt és a biztonsági őrt, mert “szétrúgja az embereinket!”. A rendőrség, becsületére legyen mondva, meglepően hamar megérkezett, ekkor elhallgatott az óbégatás.

Ezek után elkezdték lehozni a megsérült személyzetet. Én egészen eddig úgy hittem, hogy ilyen verekedéses történetek csak a kórházi sorozatok évadzáró részeiben léteznek, de rá kellett jönnöm, hogy ez bizony a magyar(országi) valóság. Egy nővért hoztak először, akinek a karja sérült meg. Én laikusként úgy hiszem, hogy a sérülésének gyógyulása bőven meghaladja a 8 napot. Utána jött a betegszállító, akinek a ruhája több helyen is véres volt, illetve ő maga is vérzett. Utána egy fiatal orvos, akinek jól láthatóan össze volt törve, el volt deformálódva az arca, több sebe is volt, illetve a bőre több helyen is véres volt. Végül a biztonsági őr, akinek nem voltak komolyabb sérülései, de a bőre neki is véres volt.

Utána többen is beszélgettek az ügyről, úgyhogy megtudtunk egy-két dolgot:

az elkövető valóban rejtett erőforrás, de érdekes módon erről az apró részletről egyetlen másik portál sem számolt be;

már az elmúlt napokban is többször ki kellett kísérni, többször visszajött;

a rendőrök kétszer lőttek rá sokkolóval, mire sikerült megfékezni az ámokfutást.

Végül szeretném megemlíteni, hogy a fiatal orvos, akinek az arcát érte nagyon komoly sérülés, még több embert ellátott az eset után, és végigcsinálta az ügyeletet a sérüléseivel. Minden tiszteletet megérdemel ezzel a viselkedéssel!