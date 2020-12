Humor :: 2020. december 31. 20:15 ::

Nevessen velünk! - Szilveszteri mulatság "első osztályú" Jobbik-képekkel

Elérkezett a 2020-as év utolsó estéje. Noha idén a koronavírus miatt hozott korlátozó intézkedéseknek köszönhetően rendhagyó módon telik a szilveszter (az utca helyett házibulikban tömörülnek össze az emberek, ahol a szűk, zárt tér miatt bármilyen fertőzést sokkal könnyebb elkapni, de hát a kormányzat szerint a nyílt terek veszélyesebbek), egy kis nevetés mindenkire ráfér, sőt, talán soha ekkora szükség nem volt a vidámságra.

A jókedvet persze sokféleképpen elérhetjük, például ezekkel a csokorba szedett jobbikos képekkel is, amelyek már epekedve várják, hogy a szélesebb közönség is megismerje őket. Erre rá is szolgáltak, hiszen mindegyikük jellemzője a minőségi munka, a kiváló grafika, a mély mondanivaló és az erőt, bölcsességet sugárzó magvas gondolatok.

Tudta Ön, hogy a Jobbik a "legerősebb ellenzéki párt"? Tudta Ön, hogy Jakab Péter rendelkezik a "legnagyobb támogatottsággal", hogy az ellenzék (sic!) közös miniszterelnök-jelöltje legyen? Jakab Péter mögé várhatóan az egész magyarság, a nagybetűs NÉP is felsorakozik majd, így semmi sem állíthatja meg őt abban, hogy végre elhozhassa Magyarország igazi aranykorát! A profi grafikusokból álló csodacsapat örökzöldjei és az internet közönsége által készített lelkesítő képkockák pedig bátor előőrsként már meg is kezdték az ország felszabadítását! Jobbik "Best of válogatás" a Facebook végtelen univerzumából, támadásra fel!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info



Bölcs és szívhez szóló gondolatmorzsák. Történészként pedig most jöttem rá, hogy az életem egy nagy hazugság, hiszen "a múlt csak a fejekben van". Forrás: Facebook



Biztos, hogy elég Jobbik-logó került erre a képre? Forrás: Fb



Akár háttérképnek is beállítható ez a remekül megszerkesztett, lelkesítő összeállítás! Forrás: Fb



Kellemes május elsejét kívánunk ezzel a két nagyformátumú államférfival! Forrás: Fb



Az érpataki szervezetben még gyúrni kell a helyesírásra, de már közeleg a szebb jövő! Forrás: Jobbik Érpatak Facebook-oldal



Ha pedig mégsem közeleg, akkor az érpataki jobbikosok megmutatják, hogy ki az úr a háznál! Forrás: ua.



Érpatakon egyébként hadilábon állnak a pixelekkel. De a szándék a fontos! Forrás: Ua.



Teljes az összefogás! Előre a végső győzelemig! Forrás: Fb



Jó reggelt, magyarok! Ébredeztek már? Forrás: Fb



Fő a kölcsönös bizalom! Mindent bele! Forrás: Fb



Ennek a szentmártonkátai meghívónak Ön sem tudna ellenállni! Igaz, gyakran váltanak elnököt a "nemzeti néppárt" háza táján, de nem is tudtam, hogy Jakab Pétert Lejer Zoltán váltotta a vezetői székben. Forrás: Fb



Ha elválasztjuk a szavakat, jobban átjön az üzenet! Köszönjük, Doktor Úr! Forrás: Dr. Brenner Koloman Facebook-oldala



Nagyon mély gondolatok! Forrás: Fb



Hitman, alias Z. Kárpát Dániel majd lecsap a gazdasági bűnözőkre és jólétet teremt kicsiny országunkban! Forrás: Jobbik Érpatak Facebook-oldal



Kellemes hétvégét kíván Hitman! Forrás: Jobbik Érpatak Facebook-oldal



2022-ben nem lesz, aki megállítsa a PÁRTOT! Forrás: Fb