A Duna Televízió szeptember 19-én mutatja be a Toldi animációs sorozat első részeit

A Duna Televízió szeptember 19-én, vasárnap este mutatja be a kecskeméti rajzfilmstúdió Arany János elbeszélő költeményéből készült legújabb alkotását, a Toldi animációs sorozat első részeit - jelentették be pénteken a Lakitelek Népfőiskolán.



Bakonyi Péter, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Gyermek, Ifjúsági és Film Főszerkesztőségének vezetője (b) és Mikulás Ferenc, a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) és a Kecskemétfilm Kft. igazgatója Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben tartott sajtótájékoztatón (fotó: MTI/Ujvári Sándor)

Bakonyi Péter, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Gyermek, Ifjúsági és Film Főszerkesztőségének főszerkesztője elmondta: a közmédia alapvető missziója, hogy a kultúrát, az irodalmat közvetítse. Hangsúlyozta: nagy büszkeség, hogy ez a sorozat a Duna Televízió képernyőjére kerül, hiszen az adaptáció hidat képez a nemzedékek között, és generációkat köt össze.

A főszerkesztő szerint a legkisebbek, a középkorúak és az idősebbek is együtt ülhetnek a képernyő elé, a Toldi minden generáció számára egyaránt tartogat mondanivalót.

A nagyközönség a sorozatot hat vasárnap este nézheti majd a Duna Televízión, első alkalommal három, majd öt héten át két-két rész lesz látható - tette hozzá Bakonyi Péter.

Mikulás Ferenc, a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) és a Kecskemétfilm Kft. igazgatója kiemelte: nagy ajándék a kecskeméti rajzfilmstúdiónak, hogy az idei, ötvenéves évfordulójukra elkészült a Toldi animációs sorozat a közelmúltban elhunyt Jankovics Marcell rendezésében.

Emlékeztetett, a film az Arany János-emlékévhez kapcsolódva az MTVA pályázatának keretében és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatási összegből valósult meg a Kecskemétfilm Kft. műhelyében.

A tévésorozat az Arany-eposz szerkezetének megfelelően előhangból és tizenkét részből áll.

Az igazgató szerint a film különlegessége, hogy egyedi, kézzel rajzolt technikával készült, ami ma is értékálló minőséget képvisel.

Jankovics Marcell rendező arra törekedett, hogy mindenki által "fogyasztható" legyen a sorozat, ezért karakteranimációval készült, vagyis valósághoz közelállóak a figurák, a hátterek és a helyszínek, illetve a cselekmények, a mozgás szintén - fogalmazott Mikulás Ferenc.

Mint elhangzott: az animációs sorozat kétféle képi megjelenítésében a rajzfim jelenetei mellett feltűnő Manesse-kódex stílusú képek jellegzetessége, hogy a gondolatfelhő keretében látottak nem a filmi valóság, hanem hősök képzelődése.

Emellett Petőfi Sándor skicces rajza alapján megformálva felbukkan a sorozatban Arany János alakja is.

A jelenleg is zajló KAFF igazgatója azt is elárulta: a kezdetektől az volt a céljuk, hogy Arany János elbeszélő költeményéből a televíziós sorozat mellett egy egész estés film is készüljön. A tervek szerint a Toldi moziváltozata a májusban elhunyt Jankovics Marcell rajzfilmrendező és grafikus születésnapjára, 2022 októberére készül el.

A Toldi animációs filmsorozat előhangja és az első két, tízperces része szeptember 19-én, vasárnap 19 óra 40 perctől lesz látható a közmédia csatornáján.

Az eseményen közölték azt is, hogy a sorozat honlapja már működik, további információk a mediaklikk.hu/toldi weboldalon érhetők el.

(MTI)