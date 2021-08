Programajánló :: 2021. augusztus 18. 11:40 ::

Nagyszabású rendezvénysorozat várja Budapesten az ünneplőket

Nagyszabású Szent István-napi rendezvénysorozattal készülnek idén az augusztus 20-i hosszú hétvégére: a hagyományos ünnepi programok mellett komoly- és könnyűzenei koncertek, fesztiválok, történelmi bemutatók, látványos felvonulás, kiállítások, sportesemények, művészeti programok, valamint gasztronómiai élmények is várják a látogatókat csütörtöktől vasárnapig.

A szervezők közleménye szerint az eseménysorozat augusztus 19-én 16 órakor kezdődik a Szabadság téren az Utcazene Fesztivállal és Foodtruck Showval, valamint az Erzsébet téren a Szabadrét Fesztivállal. A Szabadság térre és a környező utcákba beköltözik a Veszprémi Utcazene Fesztivál, három nap alatt 12 programhelyszínen 14 ország zenészei 151 koncertet adnak. A fiataloknak szóló Szabadrét Fesztiválon magyar zenészeket, formációkat és dj-ket hallhat a közönség.

Augusztus 20-án a budai Várban, a Tóth Árpád sétányon kap helyet a Hősök útja, amely a magyar történelem hét kiemelkedő alakjának állít emléket látványos, szerepjátékos bemutatókkal. A Kapisztrán téren ezzel párhuzamosan honvédségi programok és a katonazenekar koncertjei szerepelnek a kínálatban.

A Gellért-hegyen, a Filozófusok kertjében várja a közönséget a komolyzenei koncerteket kínáló Panorama Classical elnevezésű helyszín, ahonnan impozáns panoráma nyílik a budai Várra, a Parlamentre és a Szent István-bazilikára is. A budai programok között lesz a Retro Tabán, ahol koncertet ad a Ladánybene 27, a TNT, Szikora Róbert és az R-Go, a Back II Black, Hevesi Tamás, az Emelet, Török Ádám és a Mini, a Mobilmánia, a Beatrice, Deák Bill Gyula, a Hooligans és a Skorpió.

Hagyományteremtő céllal az Andrássy úton idén felvonulást is rendeznek, amelyen a magyar történelem kiemelkedő alakjai, feltalálói, művészei és helyszínei mellett a keresztény és a katolikus vallás emblematikus alakjai és szimbólumai elevenednek meg több látványos, guruló installáción. A hat különböző jármű három tematika - föld, haza, nemzet - alapján született meg. Emellett több száz fellépővel készülő műsort is láthatnak az érdeklődők.

Az idén is megrendezik a Magyar Ízek Utcáját a Várkert Bazár előtti területen, ahol a látogatók megkóstolhatják az ország tortáját és cukormentes tortáját, valamint a Szent István-napi kenyereket is.

Az Alkotmány utcában látható a Városok sétánya című kiállítás, amely bemutatja az ország kulturális gazdagságát, sokszínűségét. A Kossuth téren állítják ki a rekonstruált Aranyvonatot, azt az ereklyeszállító kocsit, amelynek eredetije 1938-ban készült, hogy körbevihesse az országban a Szent Jobbot.

A Március 15. téren, a SportHősök című eseményen a nemzet nagy sportolóit, olimpikonjait mutatják be. A programban sportjátékok is helyet kaptak, továbbá sporttörténeti kiállítás is nyílik a nemzet olimpikonjainak fotóiból és relikviáiból.

A Pesti Vigadó előtti téren, az Operett Korzó számos előadással, a Budapesti Operettszínház művészeinek fellépésével várja a közönséget. A hétvégén a Vörösmarty tér a Csárdafesztiválnak ad helyet, ahol gasztronómiai kínálattal, a színpadon pedig hagyományőrző fesztivállal, számos zenekar és táncegyüttes fellépésével várják a látogatókat.

A hétvégén rendezik meg a Road Movie Live koncertsorozatot a Műegyetem rakparton: a fellépők között lesz a Blahalouisiana, az Ivan & The Parazol, a Road, a Tankcsapda, Demjén Ferenc, a Kelemen Kabátban, a Margaret Island, Horváth Tamás, a Halott Pénz és Ákos.

A Bálnában a Magyar Divat & Design Ügynökség programján magyar tervezők, dizájnerek és iparművészek mutatkoznak be. Az épületben kiállítói standok kapnak helyet a kortárs magyar divat és dizájn termékeivel, a látogatók workshopokon, előadásokon és kerekasztal-beszélgetéseken is részt vehetnek. A Nehru part különböző színpadain kortárs előadóművészek zenés felolvasásokat tartanak, továbbá magyar filmeket vetítenek három estén át.

A Vázsony Vilmos sétány és a Vajdahunyad sétány között, a vár előtti füves területen szervezik meg a Gyerekligetet, ahol többek között Csukás István mesefigurái, a Tintaló Társulás előadásai, a Vaga Banda gólyalábas vásári komédiásai és lovagi játékok is várják a családokat.

A Szent István-napi programokról részletes információ a szentistvannap2021.hu weboldalon és a Szent István Nap 2021 mobilapplikáción keresztül érhető el.

(MTI)