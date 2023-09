Programajánló :: 2023. szeptember 8. 22:10 ::

Földi László és Szakács Árpád mutatja be Goodarzy kötetét a keresztényüldözésről

Szeptember 9-én, szombaton 18 órai kezdettel a budapesti Magyarok Házában (V. ker. Semmelweis u. 1-3.) Földi László, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumi elnöke és Szakács Árpád, könyvkiadó, szerkesztő mutatja be Alexandre Goodarzy könyvét a közel-keleti keresztényüldözésről. Az eseményen jelen lesz maga a szerző is, aki megosztja legújabb tapasztalatait azokról a folyamatokról, amelyek mindmáig a migráció okait jelentik. A könyvbemutató végén a szerző dedikálja a kötetét.

Segélykiáltás a dzsihadista pokolból című könyv nemrég jelent meg. A kötet előszavában Földi László így fogalmazott: „Kötelező olvasmány! Ez a minket kerülgető végzet bemutatása, előtanulmány a rohamosan közelítő összecsapáshoz.” Borvendég Zsuzsanna történész pedig ezt írta: „Ez a könyv egy utolsó figyelmeztetés számunkra is. Mert ami ott megtörténik, az eljut hozzánk is, ha nem ébredünk fel.”

A könyv fülszövegében ez áll: A szíriai polgárháború borzalmai évek óta a hírcsatornák központi témái közé tartoznak. A háborús konfliktusnak kiemelt szerepe volt és van abban a migrációs hullámban, amely Európát elárasztotta. Azóta folytatódik az iszlamizáció, Európa keresztény és hagyományos világának az elpusztítása.

Alexandre Goodarzy elment oda, ahonnan az egész folyamat elindult. Bejárta és megismerte azokat a területeket, ahol a maroknyi keresztény túlélők még próbálnak kitartani. Szenvedéseik, segélykiáltásuk, megrendítő és szívbemarkoló történeteik kiáltó szavakként kellene visszhangozzanak egész Európában.

Damaszkusztól Aleppóig, Maharda keresztény városaitól Palmüráig Alexandre Goodarzy egy másik Szíriát fedez fel. Egy olyat, amivel mindannyiunknak szembesülnünk kell.

Földi László arra hívja fel a figyelmet: a könyvben rejlő üzenet már nem egyszerűen segélykiáltás, hanem a minket kerülgető végzet bemutatása. Előtanulmány a rohamosan közelítő összecsapáshoz „az élet és a halál kultúrája között”. Tudtuk, hogy létezik ez a küzdelem, de nem hittük, hogy meg is élhetjük majd. Sőt, nemcsak a helyzet megélése jutott osztályrészünkké, hanem a csata megvívásának feladata is. Így kiemelten fontos tudni, mivel állunk szemben, mert ezen múlik gyermekeink, unokáink jövője is.

