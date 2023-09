Programajánló, Sport :: 2023. szeptember 21. 11:46 ::

Az Olimpiai Ötpróba Program része lett az Attila Védvonal Emléktúra

Újabb túra- és futóútvonalat regisztráltam, ezúttal az Attila Védvonal Emlék- és Teljesítménytúra hagyományos útvonalán, magyar címeres olimpiai ötpróbás melegítőt és más garantált ajándékokat kap az, aki összegyűjti a pontokat, bővebben: www.otprobaparizsba.hu - hívta fel a figyelmet Novák Előd országgyűlési képviselő, miután kezdeményezését befogadta az Olimpiai Ötpróba Program. Alább a Mi Hazánk alelnökének Twitter-bejegyzése.

A magyarok 3/4-e sajnos nem sportol a szabadidejében, a teljes maratont egyben én is csak 6 évvel ezelőtt futottam le, de itt van mindenkinek egy ingyenes lehetőség, amit igyekszem színesíteni ezzel az elfogadott útvonallal is, két távban, melyek online vezetnek is GPS alapján:

Évente egyszer (most szombaton) csoportosan, rendezvényként is teljesíthető a túra, melyet a HVIM számos nemzeti szervezettel összefogva szervez. A Mi Hazánk Honvédelmi Kabinetje idén is biztosít egy állomáshelyet az Attila Védvonal Emlék- és Teljesítménytúrán, mely a vörös megszállókkal szembeni honvédők előtti főhajtásunk. Ellenőrzőpontunkon jelképesen egy vörös zászlós géppuskafészket kell a túrázóknak kiiktatniuk gyakorló kézigránátokkal, melyek stílszerűen 1942-es (Vécsey) kézigránátok (lesz szétszerelhető, szemléltető darab is). Tartalékos honvédként szolgáló tagtársammal rövid kiképzést biztosítunk a részvevőknek, akiknek két dobásuk lesz... A pártállami MSZMP jogutódjának zászlaja természetesen hadizsákmányként került birtokomba ;-)