Programajánló :: 2023. november 27. 17:05 ::

Indul a Farkasok honvédelmi alapképzése

A Farkasok 2011 óta szervez katonai jellegű képzést civileknek, hétvégi jelleggel. Az alapképzés 5+1 hétvége (havi 1 hétvége), aminek során el lehet sajátítani a honvédelmi ismeretek alapjait, az egyéni képesség szintjén, erre épül rá főképzés, ahol már a kisalegység szintű csapatmozgásokon és eljárásokon van a hangsúly. Szeretettel várunk mindenkit, aki tanulni szeretne és bizonyítani, hogy valóban egy harcos szellem lakozik benne! - áll a felhívásban, alább a folytatás.

A képzés



Időtartam: havonta 1 hétvége, 5+1 foglalkozási hétvége (péntek estétől vasárnap 14 óráig) Időpontja: 2023. december 9-10. (szombat-vasárnap)Helyszíne: Budapesthez közeliJelentkezés módja: e-mailben, farkasok.tabor@gmail.com Jelentkezés határideje: december 3., 24 óra.A képzés költsége: önköltséges. Saját élelem és minimális felszerelés egyénileg történő biztosításaIdőtartam: havonta 1 hétvége, 5+1 foglalkozási hétvége (péntek estétől vasárnap 14 óráig)

Részletek: a jelentkezőknek írásban.

Feltételek



Betöltött 16., maximum 40. életév.

Egészséges testi és mentális állapot.

Alapvetően férfiak számára nyitott a képzésünk.

Hölgyeknek külön képzést indítunk kellő jelentkezői létszám esetén, ahol nem a harcászat, hanem az erdei túlélésen, ősi természeti praktikákon, elsősegélynyújtáson, rejtőzködésen stb. van a hangsúly!

A jelentkezés feltétele a komoly elköteleződés és az akarat: a képzés intenzív, hétvégét kihagyni nem lehet!

Az oktatott tárgykörök



Alaki, katonai közelharc és erőnlétfejlesztés, fegyverismeret, harcászat, túlélés, tereptan és tájékozódás, műszaki és logisztikai ismeretek, vegyvédelem, egészségügyi ismeretek, szabályzatismeret.

Támogatás



Aki nem tud, vagy akar részt venni a képzésen, annak támogatását szívesen vesszük! Szükségünk van egyéni felszerelésre és különböző gyakorló fegyverzetre, de különböző külsős helyszínek bérlése, vendégoktatók útiköltsége is olyan tétel, aminek finanszírozásával még színvonalasabbá tudjuk emelni az oktatásunkat. Támogatásra szintén a farkasok.tabor@gmail.com e-mail címen lehet jelentkezni!

Mi az a Farkasok?

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) által életre hívott, a HVIM Ifjúsági Képzésének részét alkotó, de a mozgalomtól mégis különálló szerveződés a Farkasok Katonai Hagyományőrző és Ifjúságképző Csoport, ami 2011 óta több mint 80 fő kapott négy, vagy annál több alkalmas képzést. Büszkék vagyunk rá, hogy közel 20 főt mi indítottunk el a hivatalos katonai pályán, mi szeretettük meg velük a honvédelem ügyét. Arra is volt nem egy esetben példa, hogy a honvédségtől leszerelve (vagy épp mellette!), nálunk tartotta, tartja magát valaki karban.

Van rálátásunk így a saját szakmaiságunkra, amit mindig is próbáltunk maximalizálni délszláv háborús veteránok, volt kiképzők és katonatisztek útmutatásai és szakmai segítségei alapján. Létrehoztunk a lehetőségekhez képest már az elején egyfajta katonai kultúrát és mintázatot a „szedett-vetett” úgynevezett „szabadcsapatok” hangulata helyett. Nyilván az előnyünk egyben a hátrányunk is: nincsenek laktanyai körülmények, csak hétvégi foglalkozásokat tudunk tartani és a technikai lehetőségek (járművek, rajtámogató fegyverzetimitáció stb.) nem adottak, de nem is akarunk konkurálni a Magyar Honvédséggel. Nem készülünk semmire, pláne nem az „alkotmányos rend erőszakos megdöntésére”, és a hatályos törvények maximális betartásával működünk.

Pártpolitika és ideológiák nélkül, de a tradicionális értékrend és világnézet alapján, a valódi magyar katonai hagyományok alapján szerveződünk! Saját magunk határainak feszegetése, a tanulás hajt minket, és az a közösségi szellem, amit létrehoztunk.