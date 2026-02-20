Programajánló, Elcsatolt részek :: 2026. február 20. 07:44 ::

Előadásokkal és koncertekkel ünneplik Mátyás király születésnapját Kolozsváron

Többnapos rendezvénysorozattal, előadásokkal és koncertekkel ünneplik Hunyadi Mátyásnak, a város szülöttjének a születésnapját február 21. és 24. között Kolozsváron.

Az erdélyi városban zajló programsorozat gerincét az Amaryllis Társaság által szervezett Kolozsvári Mátyás Napok 34. kiadása adja. A programsorozat szombaton 18 órától kezdődik Mátyás király szülőházában, ahol Lupescu Makó Mária történész tart előadást Házasodik a király címmel Mátyás király és Aragóniai Beatrix 550 éve történt esküvőjéről. Fehér Árpád reneszánsz lanton játszik.

Vasárnap 11 órától a Szent Mihály-templomban a szentmise keretében a Callixtus pápa által elrendelt déli harangszóval emlékeznek a nagy királyra. A Szent Cecília kórus előadásában az 500 évvel ezelőtt született Giovanni Pierluigi da Palestrina művei csendülnek fel, trombitán közreműködik Bodó István.

Vasárnap este 18 órától a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) főtéri épületében a Dévai Renaissance zene- és táncegyüttes előadását láthatja a közönség. Ezután az egyetem táncművészet szakának elsőéves hallgatói és a Passeggio Historikus Táncegyüttes közös táncos produkciója következik.

Hétfőn, február 23-án - Mátyás király születésnapján - a Ferences kolostor refektóriumában a kolozsvári UniCante egyetemi kórus lép fel.

Kedden, február 24-én a a Mathias Corvinus Collegium (MCC) is megemlékezik Hunyadi Mátyás születésnapjáról. Mátyás király asztalánál - Konyha és hierarchia a reneszánsz korában címmel tartanak kerekasztalbeszélgetést, melyen kéziratos és nyomtatott recepteskönyvek bemutatásával nyújtanak ízelítőt a reneszánsz kori gasztronómiába.

Az MCC kolozsvári székhelyén tartandó rendezvény meghívottjai: Lupescu Makó Mária történész, Jancsó E. Katalin szociológus, Pozsonyi Márta mesterszakács és Hunyadi Attila történész. A beszélgetést Demeter Zsuzsa irodalomtörténész moderálja. Ezen a regionális különbségekről, az ételek áthagyományozódásának módjáról és a konyhai eszközök alakulástörténetéről is szó esik.

Az MCC meghívójában emlékeztetnek arra, hogy 1569-ből ismerjük az első magyar kéziratos szakácskönyvet, a Szakács tudományt, melynek szerzője az erdélyi fejedelem udvari főszakácsmesterének nevezi magát. Az első magyar nyomtatott szakácskönyv, a Szakács mesterségnek könyvecskéje pedig Misztótfalusi Kis Miklós nyomdájában látott napvilágot. Az ételköltemények receptjeit olvasgatva egyben az evés divattá válását is nyomon követhetjük - áll a meghívóban.

I. Mátyás (születési nevén Hunyadi Mátyás) 1443. február 23-án (szülőházi emléktáblájának felirata szerint március 27-én) született Kolozsváron Méhffi Jakab jómódú szőlősgazda házában.

(MTI)