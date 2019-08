Antimagyarizmus, Holokamu :: 2019. augusztus 28. 13:15 ::

A rabbi dicsérete: Orbán tíz éve próbálja zsidóbaráttá nevelni híveit, Izraelről is pozitív képet festenek a "jobboldali" médiában

Új koncepció mentén folytatódik a Sorsok Háza projekt kidolgozása, aminek előkészítő munkáit Yitzhak Mais professzor vezeti, aki húsz éven át a Jád Vásem történelmi igazgatójaként dolgozott, továbbá az intézmény várhatóan 2021-ben nyitja meg először kapuit – többek között ezek a részletek is kiderülnek abból az írásból, amit hétfőn a The Washington Post közölt oldalán. Belegondolni sem jó, milyen mértékű magyarellenes történelemhamisítás lesz ott látható, ha egy jád vásemes izraeli holopiaros vezényli ezt a nagyon nemzeti Fidesz-kormánynak köszönhetően, de elhangzik itt más érdekesség is.



Orbán a jeruzsálemi Siratófalnál, mögötte Köves Slomó (fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsõdi Balázs/MTI/MTVA)

Az amerikai lap Neokohn által ismertetett cikke több pontjában idézi Köves Slomót, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbiját, akit a projekt céljai mellett a magyar kormány felelősségvállalásáról és szerepéről is kérdeztek.

"A politikának közömbösnek kell lennie egy zsidó vezető számára" — hangsúlyozta Köves a témában, hozzátéve: "Lehet politikai véleményem, de elsősorban az örökségemért és közösségemért vagyok felelős, valamint a zsidóság létezésének és működésének fennmaradásáért — mindenhol és mindenkor".

Orbán Viktor és a Soros-kampány kapcsán felmerülő kérdésekre az EMIH vezetője azt mondta, szerinte a magyar miniszterelnök egyáltalán nem antiszemita.

"Az elmúlt tíz évben fokozatosan próbálta elszakítani politikai családját, a jobboldali magyarokat az antiszemitizmus történelmi kötődéseitől" — fogalmazott a vallási vezető, akire olyan "holokauszt-túlélő" unokájaként utal az írás, aki a zsidó-magyar történelem témájában szerzett doktorátust.



Orbán a Jád Vásemben - önként és dalolva importálja a holokamus történelemhamisítást a nagynemzeti vezér

A zsidó állam kapcsán Köves hangsúlyozta: az EU "megbélyegző" címkézési politikájával szemben Orbán Viktor baráti támogatásáról biztosította Benjamin Netanjahu miniszterelnököt, és korábban "példaértékű mintának" is nevezte Izraelt.

"Tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna az a pozitív megjelenés, ami Izraelt jellemzi a jobboldali magyar médiában. És Izrael – a zsidó állam – megítélését egyszerűen nem lehet elszakítani attól az általános közvéleménytől, ami a zsidóság felé mutatkozik" – mondta Köves, aki szerint egy átlagos magyar szavazó számára Izrael ezerszer inkább megjeleníti a zsidóságot, mint Soros.

A Neokohn megkeresésére Köves elmondta, véleményének csak egy része jelent meg az amerikai lapban. Az EMIH vezetője ezért hozzáfűzte:

"Noha az úgynevezett Soros-kampány – enyhén szólva – korántsem volt az ízlésemnek megfelelő, nem volt antiszemita. A Medián Kutatóintézet által közzé tett és nyilvánosság számára is elérhető társadalmi kutatások eredményei szerint a magyaroknak csak 2 százaléka azonosítja Soros Györgyöt zsidóként. A legtöbb ember számára, akik fogékonyak az összeesküvés-elméletekre, ő az erkölcstelen globalista kapitalistát jeleníti meg, de nem a zsidót".

Az amerikai lapnak adott interjú kapcsán továbbá Köves Slomó a Neokohnnak is kiemelte: Budapest mára a régió egyik legbiztonságosabb nagyvárosának számít, ahol senkinek nem kell zsidó vallása miatt félelemben éreznie magát.

"Egy zsidó számára – aki láthatóan magán viseli a zsidó identitása jeleit – Magyarország az egyik legjobb hely, ahol ma élhet. Az elmúlt évben 1647 antiszemita támadás történt Németországban, 541 Franciaországban, 1652 Nagy-Britanniában és 32 Magyarországon. A 32-ből egy esetben történt fizikai inzultus" – hangsúlyozta Köves, aki reméli, hogy az új koncepció mentén nyíló Sorsok Háza arra is képes lesz, hogy "pozitív irányba befolyásolja a judaizmus és zsidó közösség képét a magyar társadalomban".