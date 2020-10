Antimagyarizmus, Elcsatolt részek :: 2020. október 8. 10:36 ::

Románul köszöntötte Marosvásárhely magyar polgármesterét a bajai moslék, majd technikai hibáról hazudoztak

Nyirati Klára, Baja momentumos polgármester asszonya román nyelven gratulált Soós Zoltán frissen megválasztott marosvásárhelyi polgármesternek - írja az Index.

Baja és Marosvásárhely testvérvárosi viszonyban vannak, Nyirati Klára azért is sietett az új polgármesternek gratulálni. A levélben románul üdvözli Soós Zoltánt a kiváló eredményért, bízik abban, hogy az eddig is gyümölcsöző testvérvárosi kapcsolatokat magasabb szintre tudják emelni, illetve reményét fejezi ki, hogy a járvány elmúltával személyesen is köszöntheti a marosvásárhelyi polgármestert.

Nyirati Klára a botrány kirobbanása után Facebookon magyarázkodott egy belső hivatali levél nyilvánosságra hozatalával. Ebben az áll, hogy a nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsos asszony reflexből a továbbítás helyett egy válaszgombot nyomot, így az kijutott a hivatalból.