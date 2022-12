Antimagyarizmus, Videók :: 2022. december 30. 09:06 ::

Száva Vince is a döntés átgondolására kéri Novák Katalint - hogy ne kedvezzen a rasszista, gonosz, neonáci szélsőjobboldalnak

Cigány stricik harca a "szélsőjobbos rasszista bűnszöetezet ügyében": a cigánybűnözők jogvédője videóban mondja el, mennyire megdöbbentette és lesújtotta, hogy kegyelmet kaptak a Hunnia-ügyben azok, akiket már amúgy is felmentettek első fokon.



Köztársasági Elnöki Hivatalbol kivanjja az aldast

A magyargyűlölő cigány ugyanakkor nem csak ez ellen ágál: még Budaházy 17 évével sem elégedett, szerinte jóval többet kellett volna kapnia, akár életfogytot is. Még az is veszélyes, hogy ennyi idő után végre házi őrizetben van, már ez is megdöbbentette...

Száva képes összehasonlítani az ügyet az olaszliszkai magyargyilkossággal, ahol állítása szerint egy fajtársa "egyetlen uszító mondatért" (kb. Öld meg a magyart!!!) 15 évet kapott. Így jutunk el oda, hogy egy cigány szerint Szögi Lajos élete annyit ér, mint egy felgyújtott lábtörlő.

Kitér a Mi Hazánkra, a MÖM-re és a Betyárseregre is, akik folyamatosan menetelnek, és ezért nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, és minderről a nézők véleményét kéri - ne fosszuk meg hát a visszajelzések örömétől!

Kapcsolódó: