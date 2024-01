Antimagyarizmus :: 2024. január 20. 13:49 ::

"Veszélyes Szerbia és a szerb állampolgárok biztonságára" - Budaházyt (megint) kitiltották déli barátaink

Tegnap este az ásotthalmi határátkelőn a szerb határőrök megtagadták Budaházy Györgytől a Délvidékre való belépést, mondván hogy "veszélyes Szerbia és a szerb állampolgárok biztonságára".

Mindeközben migránstömegek grasszálnak Szerbiában keresztül-kasul és fegyverrel ostromolják a magyar határt, de Budaházy a "veszélyes". Megáll az ész! - írják az alábbi videó leírásában.

Nyilván a Hunnia-ügy miatt valamilyen nemzetközi tilalmi listán rajta vannak a mai napig az egykori vádlottak, hiába az eljárási kegyelem stb.

Ráadásul 2019-ben egyszer már ez megtörtént, és végül Budaházy panaszát a szerb hatóságok fél év után elismerték egy határozatban, amivel 2020 elején be is tudott menni a Délvidékre. Most is átadta ezt a papírt a határon, mikor elkezdtek kekeckedni, de most valamiét nem számított.

Vajon vége lesz egyáltalán számukra valaha a Hunnia-ügynek?

Egyébként a Temerini Kertbarátkör Vince-napi borkóstolójára szeretett volna eljutni, nem valami veszélyes irredenta-szeparatista-terrorista magyar összeesküvésre.

Magyar földön az egyik magyar nem tudja meglátogatni a másik magyart, mert köztük van egy kapu, ahol idegenek állnak és döntik el, hogy a magyarok találkozhatnak-e egymással vagy nem, na, ez az élő Trianon! - zárul a szomorú, de igaz megállapítással a videó leírása.