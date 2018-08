Elcsatolt részek :: 2018. augusztus 7. 06:51 ::

Tizenkét veszélyes tusnádfürdői medvét emelnének ki

A tusnádfürdői polgármesteri hivatal és az illetékes vadásztársulás tizenkét veszélyesnek ítélt tusnádfürdői medve kiemelési kérvényének készítette el a dokumentációját – közölte hétfőn a Hargita megyei önkormányzat abban a közleményben, amelyben a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottságának a hétfői üléséről tájékoztatott.

A sürgősségi esetek bizottságának az ülését a két ember megsebesülését okozó vasárnapi tusnádfürdői medvetámadást követően hívta össze Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa Borboly Csaba megyei tanácselnök kezdeményezésére.

Az ülésen Borboly Csaba közölte: a környezetvédelmi szakemberek mintegy 40 medvét azonosítottak az elmúlt években Tusnádfürdőn, és ezek közül 15 nagyragadozó kimondottan a városban vagy annak szűk vonzáskörében él. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott politikus reményét fejezte ki, hogy már kedden pozitív válasz érkezik a környezetvédelmi tárca részéről a veszélyesnek ítélt medvék kiemelési (kilövési vagy áthelyezési) kérésére.

Borboly Csaba sérelmezte, hogy bár a medveállomány az állam tulajdonát képezi, az illetékes állami hatóságok késlekednek azoknak a döntéseknek a meghozatalával, amelyek rendezhetnék a Tusnádfürdőn és az egész megyében kialakult veszélyhelyzetet.

A Hargita Megyei Csendőrség vezetője, Dan-Paul Iamandi közölte: amíg a helyzet stabilizálódik, a csendőrség folyamatos járőrszolgálatot biztosít Tusnádfürdőn. Hozzátette: csak vasárnap éjjel öt helyszínről hajtottak el medvét, de a jelenlegi jogi keretek között más beavatkozási lehetőségük nincs.

A román Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztérium képviseletében megjelent Szép Róbert, a Környezetvédelmi Őrség főfelügyelő-helyettese kijelentette: a medvék fokozott veszélyt jelentenek Tusnádfürdőn, ezért a hatóságoknak fel kell lépniük. A főfelügyelő-helyettes szerint szabályozni kell az erdei gyümölcsök betakarítását és az erdő használatát, és lépéseket kell tenni az erdei kvadozás és terepmotorozás megszüntetésére, hisz ezek a tevékenységek a vadak életterébe való beavatkozásnak minősülnek. Úgy vélte: ennek az egyik következménye, hogy a medvék a lakott területeken is megjelentek.

Az elmúlt időszakban négy személyt sebesített meg a medve Tusnádfürdőn. A legutóbbi, vasárnap reggeli támadás két sebesültje kórházba került. Amint az Agerpres hírügynökség közölte: ugyancsak vasárnap medve tört be egy tusnádfürdői panzióba, egy élelmiszerboltba és egy gazdaságba is, az elmúlt héten pedig egy gyermekotthon ajtaját törte be a ragadozó, élelem után kutatva.

(MTI)