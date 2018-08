Elcsatolt részek :: 2018. augusztus 9. 22:31 ::

"A centenárium évében aljas módon elárulták a románok nemzeti érdekeit" - újraindul a tanítás a marosvásárhelyi magyar gimnáziumban

Az RMDSZ tájékoztatása szerint a miniszteri rendelet jóváhagyott minden olyan oktatási szintet és szakot, amellyel az előző iskola működött.

A törvény és a rendelet is rögzíti, hogy az új iskolát Marosvásárhely önkormányzatának alanyi jogon be kell illesztenie az iskolahálózatba. A helyi hatóságok által tavaly felszámolt iskola újraindításáról egy ellenzéki képviselő közleménye alapján az Agerpres és Mediafax hírügynökség is beszámolt, a miniszteri rendeletet azonban a tárca még nem tette közzé honlapján.

Az elkövetkező napokban az RMDSZ a római katolikus egyházzal, a pedagógusokkal és a szülők közösségével fog egyeztetni a szükséges adminisztratív lépésekről, ezeket Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke rövidesen egy sajtóértekezleten részletezi – jelezte a szövetség kommunikációs irodája. Felidézték: a helyi hatóságok által tavaly felszámolt magyar tannyelvű oktatási intézmény újraalapítását korábban törvénnyel próbálták elérni, a szociálliberális kormánykoalíció által támogatott jogszabályt azonban az alkotmánybíróság a jobbközép ellenzék óvásának helyt adva márciusban megsemmisítette, ezért az RMDSZ a kormányhoz fordult.

„Kormányrendelettel módosíttattuk a diszkriminatív és pontatlan szabályzók több cikkelyét. Elértük, hogy ezentúl 300 fő alatt ne csak többségi, hanem kisebbségi iskolát is létre lehessen hozni. A csütörtöki miniszteri rendeletet ugyanakkor egy másik miniszteri rendelet is megelőzte, amely a Bolyai Farkas Líceumot nevezte meg az alapítási folyamatban felügyelő intézményként” – részletezte az RMDSZ.

A helyi hatóságok által tavaly felszámolt iskola újraindításáról egy ellenzéki képviselő közleménye alapján az Agerpres és Mediafax hírügynökség is beszámolt, a miniszteri rendeletet azonban a tárca még nem tette közzé honlapján.

A román hírforrások a magyarellenességéről elhíresült Marius Pascan ellenzéki parlamenti képviselő, volt Maros megyei prefektus közleményét idézték, aki szerint a román oktatási tárca Orbán Viktor magyar miniszterelnök és az RMDSZ nyomására a helyi hatóságok jogkörét elbitorolva, „alkotmányellenesen” döntött a „II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium” megalapításáról.

A magyargyűlölő képviselő – aki szerint a Liviu Dragnea vezette szociáldemokraták ezzel “a centenárium évében aljas módon elárulták a románok nemzeti érdekeit” – máris bejelentette, hogy a Népi Mozgalom Pártja a közigazgatási bíróságon, illetve az alkotmánybíróságon készül megtámadni a miniszteri rendeletet.

A marosvásárhelyi iskolaügy rendezésére több ízben is ígéretet tett Liviu Dragnea, a Romániában kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, miután Budapest nemzetközi szintre emelte a kérdést, és kilátásba helyezte, hogy megvétózza Románia felvételét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD).

(MTI nyomán)