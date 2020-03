Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2020. március 3. 11:37 ::

Hogyan aljasodhat le egy politikus annyira, hogy Bukarestben autonómia-pártisággal vádoljon meg egy másik magyart?

A Magyar Polgári Párt egyik politikusa szeparatizmussal és autonómiapártisággal vádolta meg az alakuló Székelyudvarhelyért Pártot, hogy így akadályozza meg annak bejegyzését Bukarestben - közölte a Facebookon Székelyudvarhely polgármestere kedden.



És még ők mondják autonomistának magukat...

Gálfi Árpádot tavaly kizárták a Magyar Polgári Pártból, ezután határozta el, hogy függetlenként pályázik a következő önkormányzati választáson a polgármesteri posztra. Az új párt bejegyzését azért kezdeményezte, hogy támogatói bekerülhessenek a helyi tanácsba, írja az MTI.

A pártalapítási folyamatot Koszta Attila, az MPP politikusa megtámadta a törvényszéken. Arra hivatkozott, hogy a leendő párt politikai irányvonala szeparatista és autonómiapárti - tudatta.

"Bizonyára mindenki arra tippel, hogy ezt csakis a magyarellenes jelentgetéseiről elhíresült Dan Tanasa tehette. Csalódniuk kell! Ezt az az MPP-s Koszta Attila tette, aki egykor az RDE Hargita (a székelyudvarhelyi szeméttárolót működtető cég) igazgatója volt, akivel nem tudtam szót érteni, hogy a városunk érdeke azt kívánja, hogy extraprofit miatt ne hordják ide az ország minden régiójából a szemetet, hogy annak csurgaléka majd mind a mi folyóinkba csorogjon" - írta Gálfi Árpád.

A polgármester tudni vélte, hogy a pártbejegyzést megtámadó helyi politikus Szász Jenő korábbi székelyudvarhelyi polgármester háttérből leadott megrendeléseinek egyik végrehajtója.

Székelyudvarhelyen tavaly júliusban bolydult fel a helyi politika, amikor az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös jelöltjeként megválasztott Gálfi Árpád polgármestert az MPP önkényes vezetéssel vádolta meg, és leváltotta politikai tisztségéről. Gálfi úgy vélte: azzal vonta magára a párt vezetőinek haragját, hogy felbontotta a város számára előnytelennek talált szolgáltatói szerződéseket, amelyeket Szász Jenő, a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke még Székelyudvarhely polgármestereként kötött. Szász Jenő 1996 és 2008 között volt Székelyudvarhely polgármestere, valamint 2003-tól 2012-ig az MPP elnöke.

Január közepén az EMNP és az MPP létrehozta az Erdélyi Magyar Szövetséget (EMSZ), és döntött arról, hogy a két párt e politikai szövetségben vesz részt a nyári önkormányzati választásokon. A megegyezés azt is tartalmazta, hogy nem lehet az EMSZ jelöltje az, akit a két párt valamelyike kizárt a soraiból.

Gálfi Árpád és támogatói tavaly decemberben bejegyezték a Tiszta Kezekkel Székelyudvarhelyért Mozgalom nevű egyesületet, és január végén kérvényezték a Romániában egyedül illetékes Bukaresti Törvényszéken a Székelyudvarhelyért Párt bejegyzését.

A 34 ezer lakosú Székelyudvarhelyen a lakosság 95,6 százaléka vallotta magát magyarnak a 2011-es népszámláláson. A székelyföldi várost az 1989-es rendszerváltozás után többnyire a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltjei ellenében megválasztott ellenzéki polgármesterek vezették.

Alább olvasható a teljes bejegyzés:

Kedves székelyudvarhelyi Barátaim!

Meg van írva a Nagykönyvben, hogy „ideje van a hallgatásnak és ideje van a szólásnak is.” Úgy érzem, az én esetemben most vált időszerűvé a szólás:

Bizonyára mindenki emlékszik, aki figyelemmel kísérte az eseményeket, hogy tavaly nyáron előbb az MPP székelyudvarhelyi szervezetének elnöki tisztségéből távolítottak el, majd pár hónap elteltével a pártból is kizártak. Az egész folyamat során a törvényesség hiányát most nem kívánom újra emlegetni. Tudomásul vettem egy szűk – Székelyudvarhelyen MPP-nek nevezett- csoport döntését és úgy ítéltem meg, hogy én nem azoknak tartozom felelőséggel, akiknek számításaikkal szemben nem váltam a bábjukká, hanem a székelyudvarhelyi városlakóknak, akiknek megígértem, hogy semmilyen szűk csoport politikai, vagy üzleti érdeke nem fogja felülírni a városunk érdekeit, valahányszor döntést kell hoznom. Ezt 2016-ban sokan nem hitték rólam...

Az önök bátorítására határoztam el, hogy az idei választáson is indulni fogok, immár függetlenként, de ahhoz, hogy a helyi tanácsban is lehessenek támogatóim, egy székelyudvarhelyi helyi párt bejegyzését kezdeményeztem a bukaresti Bíróságon. Ezt a párt bejegyzését tartalmazó kérelmet a mai napra kiírt tárgyalás előtt „megtámadták” (ez jogilag megengedett) olyan mondvacsinált indokok felsorolásával, mint például az, hogy „szeparatista” párt bejegyzését utasítsa el a bíróság. A székelyudvarhelyi pártunk bejegyzését támadó személy hivatkozik Románia területi integritásának fontosságára, és azt fejtegeti több bekezdésben, hogy közismert, hogy Székelyföldön, ahol a lakosság többsége magyar nemzetiségű,"egyes pártok" Románia területi integritása elleni törekvéseikről ismertek, azon dolgoznak, hogy Erdélyt felosszák és kikiáltsák Székelyföld autonómiáját. Szóval ügyvéd által megfogalmazott több oldalas dokumentumban kéri a „feljelentő”, hogy az általam kezdeményezett Székelyudvarhelyért Párt nevű szervezet hivatalos bejegyzését a bukaresti bíróság utasítsa el, mert ő azt feltételezi, hogy szeparatista, autonómia-törekvésű pártot akarok bejegyeztetni.

Kedves székelyudvarhelyi Barátaim! Bizonyára mindenki arra tippel, hogy ezt csakis a magyarellenes jelentgetéseiről elhíresült Dan Tanasa tehette.

Csalódniuk kell! Ezt az az MPP-s Koszta Attila tette, aki egykor az RDE Hargita igazgatója volt, akivel nem tudtam szót érteni, hogy a városunk érdeke azt kívánja, hogy extraprofit miatt ne hordják ide az ország minden régiójából a szemetet, hogy annak csurgaléka majd mind a mi folyóinkba csorogjon. Annak a Koszta Attilának fájna, ha én egy új pártot tudnék bejegyeztetni, aki további 16 személlyel (nagyjából ennyit találtak rokonok, barátok között) beállt az MPP-be, hogy többségben legyenek azok, akik puccs által el tudnak távolítani tisztségemből. Igen kedves Barátaim! Ez az a Koszta Attila, aki Szász Jenő egykori polgármesterünk háttérből leadott megrendeléseinek egyik végrehajtója, de vannak még egy páran. Később róluk is írni fogok.

Kedves Barátaim! Egy régebbi bejegyzésemben már felhívtam a figyelmet arra, hogy egyes érdekkörök mindent el fognak követni a lejáratásom érdekében, az ellehetetlenítésem érdekében. Most nem „egyes köröknek” nevezem őket, hanem leírom: Szász Jenő egykori polgármesterről, az Ő háttérben szervezett manővereiről, kulisszák mögötti egyezkedéseiről, az általa magyar közpénzen fenntartott munkatársainak alattomos cselszövéseiről, az általuk szervezett lejáratásomról van szó.

Kedves székelyudvarhelyiek! Elérkezett a szólás ideje. Elérkezett a véleményünk nyílt felvállalásának az ideje. Ha most nem merjük felemelni szavunkat, ha most nem tudunk megálljt parancsolni azoknak a szűk köröknek, amelyek évtizedek óta kiskirályokként uralták Székelyudvarhelyt, ha most nem mondjuk ki, hogy elegünk van a kulisszák mögötti egyezkedéseikből és a politikai színjátékaikból, akkor alattomos módon vissza fognak lopakodni a városvezetésbe és soha nem lesz vége annak, aminek most véget vethetünk.

Én kitartást, elszántságot és józanságot kívánok minden jóhiszemű székelyudvarhelyi polgárnak és higgyék el, van politikai szervezet, van párt, ami engem független jelöltként is támogat majd. Sőt, egyesek nagy bosszúságára lesz olyan tanácsosi lista is, amelyik ha többségi szavazatot szerez, hosszú időre „kispadra” küldheti a mostani ügyeskedőket.

A szólásom, a tényfeltárásaim napjai következnek! Hangsúlyozom! Nem mocskolódást tervezek, csak tényeket fogok közölni, és önökre bízom majd, hogy véleményt formáljanak.

Hajrá Székelyudvarhely!