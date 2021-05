Elcsatolt részek :: 2021. május 5. 15:10 ::

Valószínűleg az Európai Unió legnagyobb medvéjét lőtte ki egy osztrák herceg Székelyföldön

A romániai Agent Green és az osztrák VGT egyesületek azzal vádolnak egy osztrák herceget, hogy megölte Románia legnagyobb medvéjét Háromszéken, miközben eredetileg a házakba, udvarokba betörő anyamedvétől kellett volna megszabadítania a Kovászna megyei Ozsdola lakóit.

Emanuel von und zu Liechtenstein osztrák herceg a Digi24 hírportál beszámolója szerint márciusban érkezett Erdélybe. A herceg azzal „alapozta meg” az ország legnagyobb medvéjének kilövését, hogy – a Pro TV értesülései szerint – 7000 eurót fizetett a különleges engedményt adó környezetvédelmi minisztériumnak egy nőstény medve kilövéséért, mely tavaly több alkalommal is zaklatta Ozsdola település gazdáit, gazdaságait. Az Agent Green egyesület szerint a herceg végül nem a szóban forgó medvét ölte meg, hanem egy hímet, mely az erdő mélyén élt, és soha nem merészkedett lakott területek közelébe.

Az Arthur névre keresztelt medvét már több éve figyelte az egyesület, egy olyan vad példányként tartották számon, mely nincs hozzászokva az ember jelenlétéhez és az utóbbi által „biztosított” élelemhez.

„Arthur 17 éves volt, ő volt a Romániában megfigyelt legnagyobb medve, és valószínűleg az egész Európai Unióban élt legnagyobb példány is. A tetemen végzett mérések azt mutatják, hogy Arthur 593 pontot ért a trófeavadászatban elérhető maximális 600 pontból. Ez rekord pontszámnak számít – jelentette ki Gabriel Păun, az Agent Green elnöke. – Kíváncsi vagyok, hogy tudta a herceg összekeverni a faluba gyakran megforduló nőstény medvét az erdő mélyén élő hatalmas hímmel. Világos, hogy a herceg nem azért jött, hogy megoldja a helyiek problémáját, hanem hogy megölje a medvét, hazavigye, és a falra akassza a legnagyobb trófeát. Itt orvvadászattal van dolgunk, hiszen rossz medvét lőttek ki.”

Az Agent Green közleményében azt is kiemelte, hogy a barnamedve olyan faj, amelyet az uniós törvények és a berni egyezmény is szigorúan véd. Kilövésük csak indokolt esetben, alapos vizsgálat után lehetséges, amikor szakértők arra jutnak, hogy nincs más megoldás, mivel a medve veszélyezteti az emberek életét, a háztartásokat. Az Európai Bizottság jóváhagyta azt a költségvetést, mely a tagállamokban élő gazdákat, a gazdaságokat hivatott segíteni és kárpótolni, amikor saját telkükön, termőföldjeiken kárt szenvednek egy medve miatt. Nem elég az orvvadászat gyanúja, de így a helyiek problémája sem oldódott meg, hiszen az anyamedve tovább garázdálkodhat a környéken.

„Beszéltem a helyiekkel, akik a medvetámadásokról számoltak be, többek között Berszán György úrral, aki 2021 januárjában arra kérte a Botos Vadászegyesületet, hogy lője ki a medvét, amely 2020 nyarán kárt okozott neki. Berszán úrnak, akárcsak több más falubelinek, a háza, illetve a gazdasága a falu szélén található, a medve életterének közvetlen szomszédságában. Egyiküknek sincs semmiféle kerítése az erdő felőli oldalon. Egyikük sem kapott kártérítést az elszenvedett kárért” – idézi a Digi 24 Gabriel Păunt. Az Agent Green elnöke azt is hozzátette, hogy a faluban élő közül senki sem panaszkodott hím medvére, mindenki a már említett anyamedvéről beszélt. „Minden gazda, akivel beszéltem, azt mondta, hogy semmi sem változott azóta, hogy a hím medvét lelőtték, és hogy a nőstény továbbra is minden nap feltűnik otthonuknál” – tette hozzá Gabriel Păun. Szerinte Arthur meggyilkolása rendkívül gyanús, és a rendőrség feladata, hogy fényt derítsen az esetre.

Az ügy kapcsán megszólalt Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter is, aki a Digi24-nek úgy fogalmazott, rendkívül bonyolult annak meghatározása, hogy az osztrák herceg által megölt medve az-e, amelynek kilövésére megkapta az engedélyt a környezetvédelmi minisztériumtól. A tárcavezető azt is elmondta, hogy megkezdték az ügy kivizsgálását. Tánczos szerint az Agent Green egyesület több beavatkozási kérelmet is benyújtott az ügy kapcsán, ám mivel a dokumentáció hiányos volt, a háromból csak egyet tudtak elfogadni. Ennek nyomán megkezdődött a vizsgálat. Elmondása szerint mivel a térségben több problémás medve is él, nehéz eldönteni, hogy egy medvét láttak vagy többet. „Az azonosítást és a kilövést a helyi vadászegyesületek végzik, az ő felelősségük, feladatuk, hogy a problémás példánnyal végezzenek” – nyilatkozta Tánczos Barna. A miniszter azt is hozzátette, hogy a térségből nap mint nap érkeznek kérelmek, több problémás példányról lehet szó.

„Ezek a vadállatok kikerültek az odúból, és nagyon sok problémát okoznak az országban. Két példány kilövése az ezerből nem oldja meg problémákat mindenhol az országban. A kilövési jóváhagyást csak olyan esetekben adják meg, amikor tényleg beavatkozásra van szükség. Kérelmet kell benyújtani a minisztérium biodiverzitási osztályához, ahol elemzik azt, és ha a dokumentáció teljes, megadják a jóváhagyást, és innentől az ügyet a helyi hatóságok és a vadásztársaság veszi át” – fejtette ki a miniszter a Digi24 portálnak.

Az eset kapcsán Octavian Berceanu, a Környezetvédelmi Őrség vezetője elmondta, hogy már április 29-én vizsgálatot indítottak az ügyben. „A csapatunk a helyszínen, terepen ellenőrzi, mit lőttek ki, mit kellett volna kilőni” – nyilatkozta Octavian Berceanu az Antena 3-nak. Elmondta, hogy szeretnének alaposan utánajárni az esetnek, mivel a jövőben elkerülnék az ilyen eseteket. A rendőrséggel összedolgozva vizsgálják az ügyet, annak helyszíni bizonyítékait és dokumentumait egyaránt. Elmondása szerint akár bírósági ügy is lehet az esetből.

