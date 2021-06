Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2021. június 28. 11:55 ::

Szijjártó: soha nem volt ilyen jó a kapcsolat; "szlovák barátaink": Vivat Trianon!

Boris Kollár (Sme rodina) házelnök Komját községben vett részt egy új Trianon-emlékmű avatásán, amelyen szép számmal jelentek meg szlovák mélynemzeti és/vagy exkommunista magyargyűlölő elemek is. Az emlékművet a trianoni diktátum aláírásának “100+1.” évfordulója alkalmából emelték, derül ki a Körkép.sk beszámolójából.

A település díszpolgára, Robert Fico exkormányfő egykori minisztere, a sok posztot megjárt és ezért gúnyosan polihisztorként is emlegetett Lubomír Jahnátek szintén részt vett az ünnepségen, ahogy Ivan Gasparovic volt államfő, és az SNS volt képviselője, Anton Hrnko is.

A sajtó értesülései szerint Hrnko írta a házelnök beszédét az alkalomra, amely sokszor emlegette fel a szlovákok “elnyomását” és a “magyarizációt”. Robert Fico, bár VIP-helyet biztosítottak számára, nem jelent meg az eseményen. Jelen voltak még a magyarellenes LSNS és a belőle kiváló Republika egyes képviselői is. “Az egykori Ausztria-Magyarország területén létrejött nemzetállamok demokratikusak, és az Európai Unió teljes jogú tagjai. A trianoni békeszerződés nélkül sohasem alakulhatott volna ki köztük valódi egyenlőségen alapuló együttműködés. A békeszerződés tiszteletben tartása a közép-európai térség stabilitásának záloga” fogalmazott Kollár, aki beszédében felemlegette a “magyarosítás” időszakát. Kollár hasonló szellemben közölt bejegyzést a Facebookon is, ahol azt írta, hogy Trianon “megszabadította az elnyomástól a szlovákokat, és a büszke és modern európai nemzetek közé sorolta őket”.

A Körkép hozzáteszi: hivatalosan a szlovák politikusok is előszeretettel ismerik el, hogy a szlovák-magyar országközi kapcsolatok sosem voltak olyan jók, mint manapság. És azzal sem nagyon lehet vitába szállni, hogy ami az egyik nemzetnek tragédia volt, azt a másik győzelemként élte meg a békeszerződés kapcsán. Ugyanakkor nem lehet elmenni szó nélkül amellett (sem), hogy Boris Kollár tanácsadója, Anton Hrnko radikálisan magyargyűlölő kampányt folytat többek között a Facebookon is. Hrnko a választások után sikertelenül próbálta megszerezni az SNS elnöki székét. Nem sokkal ezután került a házelnök csapatába. Boris Kollár tavaly szeptemberben ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy “Hrnko a nemzetiségi politika nagy szakértője”. Hogy mennyire szakértő Hrnko “nemzetiségi” kérdésekben, arról a Facebook-profilja is elég jó képet fest. Gyakorlatilag mindent és mindenkit szid, aki és ami magyar, Áder János szlovákiai, borsi látogatásától kezdődően, Gyimesi György nyilatkozatain át Szijjártó Péter magyar külügyminiszterig. Kollár nem először közeledik a szlovák magyargyűlölő szélsőjobb irányába, legutóbb a Matica Slovenská finanszírozása kapcsán került vele egy térfélre.

