Már a száz dollárral "megzsírozott" magyar útlevél sem garancia a Kárpátaljáról kijutásra

Teát, szendvicset osztanak a beregsurányi határátkelő magyar oldalán az érkezőknek. Önkéntes tolmács szólít meg mindenkit; akinek nyelvi akadályai vannak, azt tájékoztatja a lehetőségekről, míg a beregsurányi önkormányzat igyekszik megszervezni bejutásukat a faluba - írja a Magyar Hang.



Nemcsak az ukrán útlevél, a magyar is kevés lehet (illusztráció)

Gál Szilvia jegyző a helyszínen arról tájékoztat, pénteken még döntő többségében magyarok érkeztek, szombaton azonban már többségbe kerültek az ukránok. Akadt köztük olyan is, aki már konkrétan háborús területről, a harcok elől menekült. A település két nagy termet nyitott meg, ahol a családok várakozhatnak, kapnak enni, inni, ide érkeznek a magánadományok is.



A beregsurányi határátkelő (fotó: György Zsombor / Magyar Hang)

Ottjártunkkor épp jó hírt hozott egy férfi, Tokajban és Szolnokon összesen száz családot tudnak elszállásolni, többeknek munkát is tudnak adni.

Főként a gyerekeket viseli meg a helyzet, mondja az egyik önkéntes, ezért olyan felajánlásokat is várnak, ami nekik okozhat kis örömöt: csokit, üdítőt, ilyesmiket. De jól jön a pléd, az ásványvíz, csomagolt élelmiszer (zacskózott croissant, májkrém, stb).

A magyar állam a beregsurányi átkelőn túli fogadó területen sincs jelen – leszámítva a forgalmat irányító rendőröket –, ahogyan a nagy segélyszervezetek sem. Többen autókkal segítenek, elviszik a menekülteket a melegedőbe, vagy transzfert szerveznek nagyobb városokba, vasútállomásra. Aki teheti, Magyarországon élő rokonaira támaszkodik, egyik beszélgetőtársunk például Tolna megyébe igyekszik, de órákba telik, mire ideérnek értük.



A beregsurányi önkormányzat melegedője (fotó: György Zsombor / Magyar Hang)

Azt mesélik, hogy az ukrán határőrök a szemük láttára fordítottak vissza többeket, akkor is, ha magyar útlevéllel próbálták meg az átkelést. A 18–60 közötti férfiakat eleve nem engedik át, amennyiben ukrán állampolgárok, de az érintettek arról számolnak be, hogy eléggé „pofára megy a dolog”. Az ukrán oldalon a férfiak esetében azonban már amolyan elvárás az útlevél „zsírozása”, de hallottunk olyan esetről, amikor a százdollárossal együtt vágta vissza a határőr a dokumentumot, míg máskor anélkül is gördülékenyen ment a folyamat.