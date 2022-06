Elcsatolt részek :: 2022. június 26. 14:11 ::

A bukaresti védelmi miniszter legalább tisztában van azzal, hogy a székelyek nem szeretik a román zászlót

Vasile Dancu román védelmi miniszter vasárnap kijelentette, hogy a román nemzeti zászló nem áll versenyben a helyi közösségek jelképeivel, és nem kell mindenkinek szeretnie, de meg kell adni neki a tiszteletet.



Dancu és Mircea Geoana, a NATO román főtitkárhelyettese tegnap Besztercén (fotó: Laurentiu Turoi/News Romania)

A szociáldemokrata miniszter a román nemzeti lobogó napja alkalmából a székelyföldi Hargita megyei Galócáson vett részt egy ünnepségen. Kifejtette, hogy 174 éve ünneplik a románok a nemzeti lobogójukat, ami a román köztársaság legrégibb és a román nemzet legfontosabb jelképe.

"A román zászló nem verseng a helyi közösségek jelképeivel. Ez utóbbiak használhatják a helyi szimbólumaikat. Az alkotmány szerint a román zászlót semmilyen partikuláris jelkép nem helyettesítheti a rangsorban. (...) A nemzeti lobogót nem muszáj szeretni, az alkotmány egy dolgot ír elő, hogy tisztelni kell. Egyesek tudják szeretni a nemzeti lobogót, mások csak tisztelni tudják" - mondta a miniszter, utalva a régióban jelentős létszámban élő székelyföldi magyarságra.

Hozzátette: a román központi hatóságok ritkán vannak jelen a régióban, ezért örül, hogy most együtt ünnepelhettek, és ezáltal enyhítik a kisebbségben élő románok magárahagyatottsági érzését. A miniszter szerint a magyar lakosságot is meg kell hallgatnia a központi adminisztrációnak, hiszen nekik is meg vannak a sajátos gondjaik és érzékenységeik.

"Központosított államként az a feladatunk, hogy minden lakosért megtegyük azt, amit meg kell tenni. Tiszteljük a romániai nemzeti kisebbségeket, és a tiszteletnek kölcsönösnek kell lennie" - mondta a miniszter, aki szerint csak így teremtődhet meg az a társadalmi harmónia, amely az ország fejlődését eredményezheti.

A tárcavezető ugyanakkor csalódottságát fejezte ki, hogy Románia más régióiban, ahol a románok többségben laknak, a román zászló néha rongyosan és koszosan lobog az utcán vagy egyes intézményeken.

(MTI)