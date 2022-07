Elcsatolt részek :: 2022. július 21. 10:50 ::

Tragédia a székelyföldi Sóváradon: a polgármester és kisgyerekes lánya is életét vesztette életmentés közben

Három személy életét vesztette szerda délután a Maros megyei Sóváradon egy szennyvízülepítő tartály tisztítása közben.

Egy helybéli lakos a szomszédját kérte meg, hogy segítsen neki kidugaszolni a gazdaságában levő tartályt. A férfi beereszkedett a tartályba, ahol a felszabaduló mérges gázok miatt rosszul lett és elájult. A tulajdonos azonnal riasztotta a hatóságokat az 112-es segélykérő számon, de segítséget kért a település – közelben lakó – polgármesterétől is. Bíró Csaba és lánya a helyszínre siettek, megpróbálták kihozni a bajba jutott férfit, de ők is rosszul lettek. Negyedikként a tulajdonos is beereszkedett a szeptikus tartályba, hogy kimenekítse a fiatal nőt, de ő is eszméletét vesztette.

Az időközben a helyszínre érkező tűzoltók hozták fel a tartályból a négy sóváradi személyt, a tulajdonos volt az egyetlen, akit újra tudtak éleszteni.

Bíró Csaba 2016 óta volt a Maros megyei, egyébként színmagyar lakosságú Sóvárad polgármestere, vele együtt életét vesztő 32 éves lánya, Mónika egy 1 éves csecsemőt hagyott hátra - írja a Maszol.ro.

A Sóváradi Lapozgató így búcsúzik: