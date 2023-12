Elfogadta az ukrán parlament péntek éjjel a nemzeti kisebbségek jogairól szóló új törvényt, amely az ukrán kormányzat szerint figyelembe veszi az Európa Tanács és szerveinek szakértői véleményét és az orosz ajkúak kivételével számos területen visszaállítja a kisebbségek korábbi jogait.

A Legfelső Tanács (parlament) két korrupcióellenes jogszabályt, valamint a lobbitörvényt is elfogadta pénteken, ezek Denisz Smihal miniszterelnök véleménye szerint együttesen lehetővé teszik, hogy megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások az Európai Unióval - közölte az Ukrinform hírügynökség. Hozzátette, hogy a jogszabályokat már Volodimir Zelenszkij elnök is aláírta.

Az Ukrinform jelentése szerint az új kisebbségi törvény "javasolja", hogy módosítsák Ukrajna számos, a kisebbségek jogait érintő jogszabályát: a helyi önkormányzatokról, a felsőoktatásról, a közoktatásról, az államnyelvről, valamint a médiáról szóló törvényt is.

A magánkézben lévő iskolák, egyetemek az EU bármelyik hivatalos nyelvén oktathatnak, külön tárgyként biztosítva az ukrán nyelv elsajátítását. Azok az iskolások, akik 2018. szeptember elsejéig megkezdték tanulmányaikat, az ukrán államnyelvi törvény elfogadását megelőző szabályok szerint tanulhatnak a középiskolai végzettségük megszerzéséig.

A törvény arról is rendelkezik, hogy a választási propagandaanyagok Ukrajna őshonos népeinek és kisebbségeinek nyelvén is megjelenhetnek az ukrán mellett, valamint eltörölte azt a rendelkezést, amely szerint a könyvek legalább felének ukrán nyelvűnek kell lenniük.

Az ukrajnai magyar érdekvédelmi szervezetek korábban több alkalommal is bírálták az Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről) szóló, 2022 decemberében elfogadott új törvényt, illetve annak tervezett módosításait.

A jogszabály a középiskolai és szakoktatás nyelvével kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy az ukrán nyelv és irodalom mellett az Ukrajna történelmét és a honvédelmi ismereteket oktató, Ukrajna védelme elnevezésű tantárgyat is kötelező államnyelven oktatni. Emellett bármely tanintézmény saját hatáskörben bővítheti az ukrán nyelven oktatott tantárgyak listáját.

A televíziózás kötelező ukrán nyelvű kvótáját legalább 30 százalékban állapítja meg a törvény a jelenleg hatályos 75 százalék helyett.

A nemzeti kisebbségekről (közösségekről) szóló új törvényt a kormány által benyújtott tervezet alapján, a parlamenti frakciók módosításaival fogadta el a Legfelső Tanács.

Nem a kormány javaslata ment át, hanem a parlamenté

Irina Herascsenko parlamenti képviselő a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy nem a kormány, hanem a parlament 10288. számú törvényjavaslata került szavazásra. „A Velencei Bizottság ajánlásait követve megvédtük a társadalmat az ukrán nyelv oktatásban, tömegtájékoztatásban, könyvkiadásban betöltött szerepének esetleges gyengülésétől és az ország oroszosításával fenyegető veszélyektől” – írta.

Az elfogadott törvény szerint az Európai Unió és a nemzetiségi kisebbségek nyelveinek használata megengedett a politikai reklámokban, magániskolákban és egyetemeken, a nemzeti kisebbségek osztályaiban, médiában, kivéve az agresszor ország nyelvét. Ugyanakkor a reklámokat ukrán nyelvű fordítással kell kísérni, és minden oktatási intézményben kötelező lesz az ukrán mint államnyelv tanulása, bár a tanítás uniós nyelveken is folyhat

– emlékeztetett a képviselő.

„Ez a törvénytervezet a Velencei Kisebbségi Jogvédő Bizottság ajánlásait hajtja végre, de nem érinti az agresszor ország nyelvét. És nem 5 évre, ahogy a kormány tervezte, hanem határozatlan időre” – tette hozzá Irina Herascsenko.

Eközben a korrupció ellen is harcolnak ám

Ezzel párhuzamosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírt három másik törvénymódosítást is, amelyek a korrupció elleni harcot hivatottak segíteni. Az ukrán elnök aláírta azt a törvényt is, amely megerősíti a Korrupcióellenes Ügyészség függetlenségét, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal szervezeti kapacitását megerősítő törvényt, valamint egy olyan törvényt is, amely a korrupció megelőzéséről szóló jogszabályok egyes rendelkezéseinek az Európai Bizottság következtetéseivel való összhangba hozásáról szól. Utóbbi törvény lehetőséget biztosít a Korrupciómegelőzési Nemzeti Ügynökség (NAPC) számára, hogy ellenőrizze a közhatalmat gyakorló szereplők vagyonszerzését.