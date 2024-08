Elcsatolt részek, LMBTQP+ :: 2024. augusztus 15. 09:08 ::

Csalódottak a telexes véleményterroristák: lelkipásztor maradhat a "buziherélő" (immár csak volt) kalotaszegi esperes

Vincze Minya István, bár lemondott esperesi tisztségéről, továbbra is református lelkipásztorként szolgálhat a Nyárszó-Sárvásári Református Egyházközségben. Kató Béla püspök elfogadta az esperes lemondását, de hangsúlyozta, hogy papsági státuszát csak fegyelmi eljárás útján lehetne megkérdőjelezni, amire nem került sor - elégedetlenkednek a Telex erdélyi agymosó részlegének buzipropagandistái.



Vincze Minya István (fotó: Kiss Gábor / Erdélyi Református Egyházkerület)

"Aki ilyen érzelmeket fogalmaz meg, az kárt okoz magának is és a közösségnek is" – jelentette ki az elhatárolódást és más lépéseket is követelő Transtelexnek Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. A püspök közölte, hogy a kalotaszegi esperes lemondott tisztségéről, miután az "LMBTQ közösség tagjainak kiherélésről, kínzásairól és lemészárlásáról értekezett".

"Eljutott hozzám, le van téve a lemondása, ezzel be van fejezve az ügy" – jelentette ki Kató Béla.

Mivel a püspöki hivatal munkatársai szabadságon vannak, ezért a közösséget eddig nem tájékoztatták a fejleményekről, magyarázta a püspök, aki szintén pihenőszabadságát tölti a Fogarasi-havasokban. Annyit fűzött hozzá: "Sajnálatosnak tartok minden olyan esetet, amikor az emberek nem gondolkodnak és érzelmeik által vezetve ilyen dolgokra ragadtatják magukat. Ez nem jó, ez nem hasznos, és sehol sem építő jellegű, egyik oldalon sem. Azért vegyük ezt tudomásul: sem egyházban, sem világiakban, sem újságban, sem különböző szervezetekben, sem sehol. Aki ilyen érzelmeket fogalmaz meg, az kárt okoz magának is és a közösségnek is" – jelentette ki a püspök.

A nyomorult firkász azonban tovább akadékoskodott, mire a püspök elmondta azt is, hogy Vincze Minya István továbbra is a református egyház lelkésze marad (a Nyárszó-Sárvásári Református Egyházközségnél teljesít szolgálatot), hisz azt senki nem kérdőjelezte meg. Az egyházi szabályok értelmében ugyanis csak fegyelmi úton lehet valakit a papságától megfosztani. A fegyelmi eljárást általában a gyülekezet vagy egyházi vezetők kezdeményezhetik, ha egy lelkipásztor magatartása vagy tettei súlyosan ellentétesek az egyház tanításaival vagy szabályaival. Az ügyet egy független fegyelmi bizottság vizsgálja meg, amely általában lelkészekből és egyháztagokból áll. Ennek a bizottságnak a feladata, hogy megvizsgálja a bizonyítékokat, meghallgassa az érintetteket, és értékelje a helyzetet. mivel ilyen kezdeményezés nem volt, Vincze Minya István továbbra is az egyházkerület lelkipásztoraként szolgálhat.

A püspök szerint a maximum, amit most meg lehetett tenni az volt, hogy az esperest felszólította, fontolja meg a lemondását. "Nekem nincs se hatalmam, se lehetőségem, hogy felülről fegyelmi eljárást indítsak, az mindig a gyülekezet részéről jön, ha jön. És utána van ennek egy független bizottsága, mint a bíróság, ami eldönti, hogy mit, hogyan lehet tenni. De ezzel, hogy ő lemondott a tisztségéről, be van fejezve, nincs mit kezdeni tovább" – magyarázta a püspök.

Vincze Minya Istvánt 2012 őszén választották meg először a Kalotaszegi Református Egyházmegye élére, és a Romániai Református Egyház törvénytára szerint a hatéves mandátumot kétszer töltheti le az esperesnek megválasztott lelkész. Vagyis Vincze Minya István második mandátumának legvégét töltötte, amikor hirtelen le kellett mondania. Vagyis a püspökség által alkalmazott fegyelmi megrovás többé-kevésbé szimbolikus jellegű - sajnálkoznak a transtelexesek.

Hozzáteszik: fontos megjegyezni, hogy a romániai jogszabályok 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetik a gyűlöletbeszédet és az uszítást, így az ilyen kijelentések nemcsak erkölcsileg, hanem jogilag is súlyos következményekkel járhatnak. Ennek ellenére sem az egyházmegye elöljárói, sem annak a közgyűlése nem érezte elég fontosnak az ügyet, hogy erről külön tárgyalást kezdeményezzenek az érintettel.



Ez az, amit nem bírt elviselni a telexes buziklub

Amikor a libsi hülyegyerek találkozik a valósággal

Mert még ez sem volt elég a Tőkés Hunor nevű szarkupacnak.

Felhívta az esperes titkárát, Bernáth-Ady Melindát, aki azt állította, hogy nem is tudtak arról, hogy miket írt ki Facebookra az esperes, sem arról, hogy ezért a lemondását kérték volna.

Megkereste Jakab Mihály Gyulát, a Bánffyhunyadi Református Egyházközség parókus lelkipásztorát is, aki tudott a történtekről, de nem szállt be az elhatárolódási versenybe, hanem elmondta, "az LMBTQ-közösség propagandája, amit az emberekre erőltetnek, milyen veszélyeket hordoz magában":

Tudunk példákat gyülekezeti tagoktól, akik kint vannak külföldön, és ezt nyomják le a torkukon, és félnek. Ez lehet, hogy a médiában ilyen viccesnek tűnik, de ez egy komoly dolog, érintettek vagyunk, ők szándékoznak is hazajönni, mert nem akarják, hogy a gyermekeiket ilyen hülyeségekkel etessék, hogy férfiaknak öltözött asszonyok tartsák a bemutatót óvodás gyermekeknek. Ez valós, ez nem álhír, ezt nem az internetről vesszük, ezt gyülekezeti tag mondja, hogy ez történik az unokája iskolájában. Kettőről tudok, mert személyesen nyilatkoztak, az egyik Kanadában, a másik Németországban él.

Facebook-oldala szerint a székely levegőt Sepsiszentgyörgyön mérgező Tőkés Hunor persze ettől is kiakadt, de mivel a valósággal még a libsiknek is egyre nehezebb szembeszállni, ezzel a szomorú megállapítással zárja cikkét

Bár Kató Béla püspök kijelentette, hogy a szélsőségesség nem elfogadható az egyházban, a bánffyhunyadi lelkipásztor hozzászólásából kiderül, ezek a szélsőséges nézetek elég mélyen gyökereznek egyes egyházi vezetőkben. A bánffyhunyadi lelkész által elmondottak annak a jele, hogy a szexuális kisebbségekkel szembeni intoleráns magatartás, az előítéletek és a radikális nézetek nem egy-egy elszigetelt eset formájában jelennek meg. Vincze Minya Istvánt azóta többször kerestük telefonon, hogy megtudjuk, változott-e álláspontja az esettel kapcsolatosan, azonban nem válaszolt hívásainkra.

