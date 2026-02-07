Elcsatolt részek :: 2026. február 7. 18:01 ::

Túl későn vették észre a szilágycsehi templom gyorsuló állagromlását

A román művelődési minisztérium szombati közlése szerint napokkal a szilágycsehi református templom tornyának leomlása előtt észlelték a gyors állagromlását a szakemberek. A tervező szerint a toronyomlás után a templomhajó is omlásveszélyessé vált, ami nehezíti a romeltakarítást.

A szilágycsehi református templom felújítási munkálatait finanszírozó művelődési tárca szerint a torony egyre súlyosbodó állagromlásának jeleit négy nappal a leomlása előtt tapasztalták, amit komolyan vettek a szakemberek.



Fotó: Torkos Márk Erik/ KREK

A toronyomlás előtti és utáni napok eseményeit ismertető közlemény szerint a toronynál január 30-án kezdődtek el a munkálatok. Azonban amint az alsó szinten eltávolították a vakolatot, kiderült, hogy a kőfalazat állapota, repedezettsége jóval súlyosabb, mint azt a szakemberek a korábbi műszaki felmérések során becsülték. Miután a kivitelező porhullást és vakolatdarabok leválását észlelte, elrendelte a vakolateltávolítás leállítását, a bejárat környékén megtámasztotta a falat, és február 3-ára helyszíni szemlét szervezett valamennyi döntéshozó részvételével,

Ugyanezen a napon a templomhajóban dolgozó régészek is por- és vakolathullásra figyeltek fel a toronyban található helyiségben, valamint az orgona fölött. Leállították a harangok használatát, értesítették a katasztrófavédelmi felügyelőséget, és kérvényezték a nehézgépjármű-forgalom elterelését a környékről - írták.

A közlemény szerint a szakemberek a torony külső és belső megtámasztásával próbálták stabilizálni a nyugati falat, azonban február 3-án délutánra felgyorsult az állagromlás, és az utolsó ellenőrzés után fél órával, 18.27 órakor leomlott a torony.

A szaktárca közleményében aláhúzta: a régészeti feltárás nem érintette a torony alapzatát, csak a templomhajóban zajlott ásatás.

Mint közölték, február 4-én az építészeti felügyelőség és a többi érintett szakintézmény képviselői is kiszálltak a helyszínre. Február 6-án az országos örökségvédelmi intézet háromdimenziós szkennelést végzett az épületen a műszaki jelentés elkészítéséhez, és a minisztérium a továbbiakban is figyelemmel kíséri az értékmentést és a templom állapotát.

A szilágycsehi templom felújítását tervező szakember, Makay Dorottya építész szombaton úgy nyilatkozott a Krónika.ro közéleti portálnak, hogy már az első jelek után leállították a munkálatokat, és a helyi lelkész - a műszaki ellenőr és a csapat irányításával - naponta többször ellenőrizte, mennyi por és vakolat jelent meg a toronyban. Február 2-án a reggeli órákban minden érintett szakember - tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőr - a helyszínen ellenőrizte a falazat állapotát.

Az a beavatkozási terv született, hogy a falakat azonnal meg kell támasztani belülről és kívülről. "Felmerült az ellenőrzött lebontás lehetősége is arra az esetre, ha a szakértői vélemény szerint a torony már nem lenne megmenthető" - mondta.

A templom toronyomlás utáni állapotáról elmondta: a templomhajó déli és északi fala - amelyből a leomló torony kitépte a nyugati falat - omlásveszélyessé vált, a fedélszerkezet az északi oldalon mintegy két és fél méteren a levegőben van. "Az omlásveszély miatt a romeltakarítás rendkívül összetett feladat, jelenleg a tartószerkezeti szakértő vezetésével ezen dolgozunk. Nyilvánvaló, hogy a torony kontrollált lebontása és újjáépítése kevesebbe került volna, mint a mostani kármentés, amely jelentős többletköltséget jelent" - mondta az építész a Krónikának.

Az A kategóriás műemlékként nyilvántartott szilágycsehi református templom tornya február 3-án este, egy órával a felújításán dolgozó munkások távozása után omlott le. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közölte, hogy a toronynak súlyos szerkezeti hibái voltak, és hangsúlyozta, hogy a munkálatok során a hatályos törvények szerint, a szakemberek utasításai alapján jártak el. A 15-16. századi templom a Szilágyság egyik legjelentősebb középkori műemléke.

(MTI)