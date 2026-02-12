Elcsatolt részek :: 2026. február 12. 13:55 ::

Leégett a legendás palicsi Kisvendéglő

A lángok hajnali 5 óra tájban csaptak fel, és gyorsan terjedtek. A tűzoltók gyors reakciója ellenére az épület szinte porig égett, írja a Pannon RTV.

A tűz nagyon gyorsan terjedt, és a környező épületekre is átterjedt, jelentős anyagi kárt okozva. A szabadkai központból nagyszámú tűzoltóegység, valamint a környékbeli önkéntes tűzoltók tagjai a lehető leghamarabb a helyszínre érkeztek. A gyors és összehangolt beavatkozás ellenére az épület szinte teljesen leégett.

A tűz oka jelenleg ismeretlen, további információk az illetékes szolgálatok által végzett vizsgálat után várhatók.

A Kisvendéglő hajnalban zárva volt, így vendégek nem tartózkodtak az épületben.

Az esetre Gyivánovity Dániel, Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke is reagált. Azt írta: „Nincsenek szavak. A Kisvendéglő 1852 óta egyszer sem zárt be. Óriási veszteség mindannyiunknak!”