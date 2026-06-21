Elcsatolt részek :: 2026. június 21. 09:17 ::

Incidensek nélkül zárult a több ezres újvidéki diáktüntetés

Incidensek nélkül ért véget szombaton Újvidéken az egyetemisták által szervezett tüntetés, amelyen több ezren követeltek előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket. Az államfő eközben őszre helyezett kilátásba voksolást.

A "Nem álltunk meg. Folytatjuk" jelmondattal meghirdetett megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. A helyi médiumok beszámolói szerint a résztvevők még sötétedés előtt hazaindultak, ahogyan azt a szervezők biztonsági okokból előre jelezték. Az újvidéki tüntetés volt az első nagyobb hallgatói megmozdulás a május 23-i belgrádi Slavija téri tiltakozás óta, amely összecsapásokba torkollt.

A szerb belügyminisztérium késő esti közlése szerint a megmozduláson legfeljebb mintegy 7800-an vettek részt, és a rendezvény 19.05-kor véget ért. Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök korábban 3300-ra tette a résztvevők számát, majd a vele szembeni tiltakozásokat bírálva arról beszélt, hogy ellenfelei a "hanyatlás és a sikertelenség Szerbiáját" akarják visszahozni.

A felszólalók a választási feltételek mellett a média, a rendőrség és az igazságszolgáltatás helyzetéről is beszéltek, és azt hangoztatták, hogy a polgárok jelentős része elvesztette bizalmát az állami intézményekben. Többen a választásokon való részvételre buzdítottak, hangsúlyozva, hogy a hatalommal szembeni elégedetlenséget politikai cselekvéssé kell alakítani.

A tiltakozások következő szakaszában a diákok országos támogatói hálózat kiépítésére törekednek. A felszólalók szerint a nyáron személyes megkeresésekkel, helyi akciókkal, valamint falvakra is kiterjedő kampánnyal igyekeznek szélesíteni a mozgalom társadalmi bázisát.

Több felszólaló is azt hangsúlyozta, hogy Szerbia nem azonos a kormányzó Szerb Haladó Párttal és Aleksandar Vucic államfővel.

Vucic szombaton, három kormánypárti televíziónak adott közös interjúban arról beszélt, hogy októberben vagy novemberben "egy választást" tartanak Szerbiában, de nem pontosította, parlamenti vagy elnökválasztásra gondol-e. Hozzátette, hogy a június 27-i belgrádi rendezvényen beszél majd a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) listájáról és jelöltjeiről, valamint arról is, vállalná-e a miniszterelnök-jelöltséget.

A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-jén leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. A tiltakozásokat egyetemi hallgatók vezetik, és azóta több szerbiai városban is tízezrek vonultak utcára Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelve.

(MTI)