Elcsatolt részek, Sport :: 2026. július 10. 12:46 ::

Fradi-szurkolók nagy-magyarországos zászlója miatt háborognak a rácok

Az FTC szurkolói egy történelmi Nagy-Magyarország térképet ábrázoló zászlót feszítettek ki a Vojvodina-Ferencváros labdarúgó Európa-liga-selejtező csütörtöki, újvidéki mérkőzésén, ami felháborodást okozott Szerbiában, írja az MTI.

A belgrádi sajtó pénteki kommentárjai szerint a Ferencváros várhatóan büntetésre számíthat, mivel az UEFA nem tolerálja az "ilyen jelképek" használatát.



Fotó: N1 / SK

Az N1 regionális hírtelevízió az interneten közzétett beszámolójában arról írt, hogy a Nagy-Magyarország szimbólumot a magyarok a nemzeti egység jelképének tekintik, ugyanakkor a szomszédos országokban provokatívnak tartják. A direktno.rs ezen felül egyenesen botrányosnak nevezte a szurkolók lépését. Az esetről a horvát sajtó is beszámolt, a Vecernji List kiemelte, hogy a zászlón a mai Horvátország területei is szerepelnek.

A találkozón kifeszített zászló a Magyar Királyság 1920-as trianoni diktátum (az MTI szerint békeszerződés) előtti történelmi határait ábrázolja.

A mérkőzésen egyébként a Ferencváros 2-1-es győzelmet aratott a Vojvodina vendégeként, így előnyből várhatja a jövő csütörtöki, budapesti visszavágót.