Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2026. július 14. 17:31 ::

Azért kell leszerelni az utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, mert a magyar név nem szerepelhet a románnal egy sorban

Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet erre kötelezi a székelyföldi város önkormányzatát. A lecserélt táblákból a romániai bíróságok által eltávolításra ítélt más kétnyelvű feliratokkal együtt állandó kiállítást hoznak létre városi közterületen - jelentette be kedden Antal Árpád polgármester a Maszol.ro hírportál beszámolója alapján.



Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

A háromszéki város elöljárója sajtótájékoztatón elmondta, hogy a jelenlegi kétnyelvű utcanévtáblák leszerelésére jogerős bírósági ítélet kötelezi az önkormányzatot. Ez a sepsiszentgyörgyi gyakorlattal ellentétben kimondja, hogy a közterület magyar megnevezése nem szerepelhet a románnal egy sorban, hanem alatta kell lennie.

Antal Árpád szerint a bírósági döntés újabb példája annak, hogy a román igazságszolgáltatás korlátozza a magyar nyelvhasználatot. Felidézte, hogy a pert Dan Tanasa, a magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselője indította az önkormányzat ellen.

Emlékeztetett arra, hogy az utóbbi években egymást követték a magyar nyelv köztéri használatát korlátozó ítéletek. "Egyfajta szőnyegbombázás folyik a román igazságszolgáltatás részéről Sepsiszentgyörgy és a magyar nyelv ellen" - idézte az elöljárót az erdélyi hírportál.

Antal Árpád a kétnyelvű utcanévtáblákra vonatkozó ítélettel kapcsolatban leszögezte: egyetlen romániai jogszabály sem írja elő, hogy a kétnyelvű utcanévtáblákon a román névnek felül, a magyarnak pedig alul kell lennie, ezt az igazságszolgáltatás sajátos értelmezése.

A bíróság indoklásában az alkotmány azon cikkelyére hivatkozott, miszerint Románia hivatalos nyelve a román. A helységnévtáblákra vonatkozó törvényt is idézte, amely kétnyelvű helységnévtáblák esetén előírja, hogy a település román neve felül, más nyelvű elnevezései ez alatt szerepeljenek. A szabályt a bíróság az utcanevekre is kiterjesztette, noha azokra vonatkozóan nincs ilyen előírás - mondta a polgármester.

Felidézte, hogy korábban - ugyancsak az AUR-os képviselő által kezdeményezett perek következményeként - több sepsiszentgyörgyi közintézmény - a Kovászna megyei önkormányzat, a Tamási Áron Színház, a Székely Mikó Kollégium - kétnyelvű feliratait is módosítani kellett.

Bejelentette, hogy végrehajtják a jogerős ítéletet, de székelyekhez illő csattanós választ adnak: a leszerelt kétnyelvű táblákat egy állandó kiállítás részeként tartják köztéren. A volt dohánygyárban ősszel megnyíló kommunizmus-múzeum mellett egészen a főtérig elnyúló állandó szabadtéri kiállítást hoznak létre. Ennek címe várhatóan A Ceausescu-féle nemzeti kommunizmus szellemiségének továbbélése a demokratikus Romániában lesz - mondta Antal Árpád.

A tárlat részeként azokat a táblákat és feliratokat is bemutatják, amelyeket a romániai rendszerváltás óta eltelt 35 évben bírósági döntések vagy hatósági intézkedések nyomán kellett eltávolítani Sepsiszentgyörgyön és Székelyföld más településein.

Az elöljáró szerint az önkormányzat már megkezdte az utcanévtáblák cseréjét, és a következő hetekben valamennyi kifogásolt táblát leszerelik.

(MTI nyomán)