Ötödik alkalommal tartották meg Cserháthalápon a Betyárasztal Fesztivált

A rendezvény ötletgazdája, Dócs Dávid elmondta, hogy a rendezvényt a hagyományok ápolásának céljából, azok megélésének lehetősége végett hozták létre, a kulináris, népi különlegességek bemutatása mellett, de talán több is ezeknél, hiszen nem csak a hagyományokba, nem csak a jellegzetes magyar szabadtűzi ételeinkbe, a puszták, erdők ízeibe, de a magyar virtusba és szilajságba is betekintést nyerhetnek az ide érkezők, hiszen ha valakik, akkor a betyárok még ma is őrzik ezeket az értékeket, melyekből a ma embere is meríthet.