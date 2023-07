Videók, Koronavírus :: 2023. július 6. 18:00 ::

Toroczkai: A gyilkos titkot rejtegető WHO szerződése

Kevesen tudják, hogy milyen iszonyúan nagy, halálos veszély leselkedik mindannyiunkra. A WHO, vagyis az Egészségügyi Világszervezet egy éven belül olyan pandémia-szerződést akar megkötni az országok kormányaival, benne Magyarországgal is, amely nagyon erős jogköröket adna a WHO kezébe, és veszélyeztetné a nemzeti szuverenitást is - írja a Mi Hazánk elnöke.