Gladiátorbemutató és vásári forgatag is lesz a Floralia római tavaszünnepen Aquincumban

Színházi előadás, gladiátorbemutató, római iskola, több kézműves-foglalkozás és ókori vásári forgatag is várja a közönséget a Floralia római tavaszünnepen május 10. és 12. között a BTM Aquincumi Múzeumban.

A 130 éves BTM Aquincumi Múzeum 33. alkalommal rendezi meg a római tavaszünnepet, amelynek "nulladik napján", május 10-én a látogatók betekintést nyerhetnek Mithras, a titokzatos istenség rejtélyekkel övezett kultuszába és aquincumi emlékeibe. A Festőházban kiderül, hogyan élt egykor egy gazdag római ház ura és családja - olvasható a BTM Aquincumi Múzeum MTI-hez elküldött tájékoztatójában.

Lesz áldozatbemutatás és különleges romkerti séta, valamint kétezer éves távolságból megszólal egy ókori orgona rekonstrukciója is. Emellett a felnőtteket borkóstolás várja, a kisebbek kézműves-foglalkozásokon vehetnek részt. Az este nyolcig tartó pénteki programot Szókratész világhírű védőbeszédének újramesélése zárja.

Május 11-én és 12-én Flora istennő előtt tisztelgő meneten vehetnek részt az érdeklődők. Lesznek gladiátorjátékok, amelyeken az arénák harcművészei csapnak össze. A csatatéren több korszak római katonái szállnak harcba a birodalom békéjét fenyegető barbár seregekkel.

Az atléták olimpiai játékokon mérhetik össze készségeiket, de lesz harpastum (rögbire hasonlító labdajáték) mérkőzés is. A múzeum kiállításaiban vezetéseket tartanak a szervezők, de aquincumi vándorjós és szépségszalon is várja a közönséget. A látogatók megismerkedhetnek az ókori gyógyászat rejtelmeivel, beiratkozhatnak egy római iskolába, de saját rabszolgát is "szerezhetnek" a rabszolgavásáron. A gyerekek bátorságpróbán, kincskereső játékon és pajzskészítő kézműves-foglalkozáson vehetnek részt. Hagyományőrzők táboraikban várják a közönséget, és lesz ókori vásári forgatag is.

A 3. kerületi, állandó lakcímmel rendelkező lakosok a rendezvényt ingyenesen látogathatják - áll a közleményben.

(MTI)