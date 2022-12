Cigánybűnözés, Videók :: 2022. december 15. 14:47 ::

Betiltották a cigánybűnözés szót az Országgyűlésben

Bár a cigánybűnözés szó használatának jogszerűségét már 2010-ben is megállapította a Legfelsőbb Bíróság a közmédia önkényes tiltása esetében, idén hasonlóan jogtalanul tiltotta le Kövér László a Mi Hazánk cigánybűnözés elleni törvényjavaslatát e címben szereplő szóra hivatkozva, majd ezzel az új címmel is hiába nyújtotta be Novák Előd: a "rejtett erőforrások" bűnözésének visszaszorítása érdekében a Büntető Törvénykönyv módosítása.

A Mi Hazánk szerint a struccpolitika helyett inkább magát a cigánybűnözést kéne betiltani. Novák Előd a Pázmányon romológiai tanulmányokat folytatott, most pedig leszögezte: ha a cigánybűnözés szót betiltanák, akkor ennyi erővel politikusbűnözésről és fiatalkorú bűnözésről sem lehetne beszélni, pedig egyik sem általánosító, pusztán bizonyos tipikus bűnelkövetési formákról, illetve azok visszaszorításához szükséges specifikus megoldási javaslatokról van szó.

A párhuzamos valóságban élő politikusoknak a Mi Hazánk képviselője a legolvasottabb jobboldali hírportál, a Kuruc.info Cigánybűnözés rovatát ajánlotta. A szavazáson végül egyetlen párt sem támogatta a Mi Hazánk összes képviselője által aláírt jogorvoslati kérelmet, megerősítették a házelnöki tiltást, az illetékes Igazságügyi Bizottság KDNP-s elnöke szerint az Országos Választási Bizottság (illetve végül a Legfelsőbb Bíróság azzal megegyező) álláspontja nem kötelezi őket, írja közleményében a Mi Hazánk.