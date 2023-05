Cigánybűnözés, Videók :: 2023. május 25. 21:22 ::

Videón a kerepesi cigány háború: drogkereskedő család ostromolja a konkurencia házát

Többször egymásnak feszült két cigány család a hírhedt kerepesi Gyár utcában az elmúlt hétvégén, de senki került előzetesbe, pedig volt itt minden: machete, sörösüveggel bedobott ablak, ostrom, sírás-rívás, verekedés. A rendőrség többször is kiszállt a helyszínre, de csak szétválasztotta a feleket, illetve rövid előállítások után mindenki szabadlábon folytathatja ott, ahol abbamaradt a konfliktus. A Szent Korona Rádió megszerezte a hajnali ostrom felvételét.

A kerepesi Szántó és Gáspár család között nem újkeletű a konfliktus, illetve a két család gyakran kerül be a hírekbe, sőt a videón látható Szántó családot nem először ostromolják meg Gáspárék. Mondhatjuk, hogy lassan ez már hagyományőrzés, ugyanis mind a két család tevékenysége a különböző kábítószerek terjesztése, ami miatt érdekellentét feszül közöttük. Szántóék ellen volt több rendőrségi razzia is már, illetve a tavalyi “ostromról” is hírt adott a Szent Korona Rádió, de akkor “sajnos” nem tudtak akciófelvételeket mutatni a cigányok maffia életérzéséről.

A mostani “ostrom” nem előzmény nélküli. Napközben is már egymásnak feszült a két család egy-egy beszólás miatt. Egy busznyi készenléti rendőr szétválasztotta a két családot, a sérülteket a mentő ellátta.

Kijött maga Rugós Beke nevű cigánygengszter-bíró-vajda, aki a Gáspár családnak adott igazat. Mindenki letette a nagyesküt a rendőröknek is, Rugósnak is, hogy továbbiakban nyugi lesz, így garázdaság ide, verekedés oda, nem vittek be senkit. Az előállítások azért maradtak el, mert a Kistarcsai Napok (helyi falunap) minden erejét lekötötte a rendőrségnek.

A következő menet éjjel volt, akkor a teljes kerepesi Gyár utca tele volt rendőrautókkal, a teljes készenléti laktanya kivonult. Gáspárék hívtak egy halom tesót, és megostromolták Szántóék házát (ennyit ér a legendás cigány eskü). Ekkor előkerült machete is. Az egyik védőnek a helyi legendák szerint levágták az ujját.

A harmadik összecsapás hajnal fél 3 körül volt, ez látható a videón. A rendőrök bevittek két cigányt kihallgatásra, az egyiket ellátták a kórházban, majd hazavitték őket. Hallható, ahogy ordítanak a szegény drogkereskedő védők, hogy a másik banda rendőri intézkedés nélkül ismét rájuk mehetett. Majd kiérkeztek a zsaruk, mindenkit lenyugtattak, és utána hazamentek lefeküdni, senkit nem vittek be.

A környék települései szenvednek a rendőrhiánytól, illetve a szakszerűtlen rendőri vezetéstől, ami abból is fakad, hogy sorra váltják le az őrsparancsnokokat és kapitányokat. A helyiek hiába követelik és óhajtják a közbiztonságot… További érdekesség: a levágott ujj a fél 3-as ostromra kinőtt.