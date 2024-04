Cigánybűnözés, Videók :: 2024. április 18. 09:53 ::

"Tiszteletem, jöjjön már ki onnan!" - Rezsó mögé bújt a cigánybűnöző, de kiderült, hogy nem is körözik

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Célkörözési Osztálya által koordinált ellenőrzés célja az elfogatóparancs vagy eltűnés miatt keresett emberek felkutatása volt. Ilyen akciót rendszeresen tartanak a főváros területén, ezúttal összesen 976 körözési eljárást vettek górcső alá a III., VII., és XVIII. kerületi rendőrkapitányságokkal. A beszerzett információk értékelését követően a kerületi rendőrökkel, a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály és Közrendvédelmi Főosztály közreműködésével ütöttek rajta a célszemélyeken, a vidéki helyszíneken pedig a helyi rendőrök segítségét kérték.

Az összehangolt munka meg is hozta az eredményt: április 2-a és 15-e között elfogtak 68 embert, akiket összesen több mint 18 év meg nem kezdett szabadságvesztés, illetve 2,1 millió forint be nem fizetett pénzbírság miatt köröztek, valamint megállapították két eltűntként bejelentett ember tartózkodási helyét is.

Egy Fóton bujkáló férfinak kábítószer birtoklása miatt kiszabott öt év fegyházbüntetését kellett volna megkezdenie, a VII. Kerületi Rendőrkapitányság pedig garázdaság gyanúja miatt kereste. Őt április 11-én a Pest vármegyei rendőrökkel közösen fogták el. A férfi először az épület hátsó ablakán próbált kimászni, de hamar belátta, hogy esélytelen a menekülési kísérlet, így inkább alávetette magát az intézkedésnek.

Két rablás miatt keresett férfi inkább önként jelentkezett a XVI. Kerületi Rendőrkapitányságon április 11-én, amint megtudták, hogy elfogatóparancsot adtak ki ellenük, és a BRFK Célkörözési Osztálya a nyomukban van. Kihallgatásukat követően őket is őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.

Hetente váltogatta tartózkodási helyét az a férfi, akit csalások elkövetése miatt kiszabott négy év börtönbüntetése, illetve szintén csalás miatt folyamatban lévő bűntetőeljárás miatt kerestek. A célkörözési nyomozók ennek ellenére megtalálták, és aktuális lakhelye előtt, a XVII. kerületben fogták el.

A Célkörözési Osztály kéthetes akciójának időtartamában, április 9-én a BRFK dél-pesti régióba tartozó X., XVII., XVIII., XIX., XX-XXIII. és XXI. kerületi rendőrkapitányságai saját illetékességi területükön tartottak célellenőrzést. A húszórás akcióban, melyben a BRFK Közrendvédelmi Főosztály három keresőkutyával vett részt, további tizenkét, elfogatóparanccsal keresett emberre került bilincs.

Egy XVIII. kerületi szálló ellenőrzésekor egy középkorú férfi a tűzhely mögé próbált elrejtőzni – hiába. Arról nincs információnk, hogy ő vagy a rendőrök lepődtek meg jobban, amikor adatainak ellenőrzésekor kiderült, hogy, bár több büntetőeljárás folyik ellene, nem körözik, így őt nem állították elő.

A két körözési akcióban a fővárosi rendőrök összesen 80 embert fogtak el. Hasonló célellenőrzéseket a kerületi kapitányságokkal közösen rendszeresen szervez a BRFK Célkörözési Osztálya.

Debrecenben ereszt "javítottak" 1,8 millióért

Négy román(iai cigány) férfi csengetett be egy debreceni nyugdíjashoz 2024. április 16-án dél körül. Elmondásuk szerint ereszjavítással, -cserével foglalkoznak, és hamar felhívták a 89 éves asszony figyelmét a csatornája rossz állapotára. Ugyan az utcáról végezték az állapotfelmérést, mégis kilátásba helyezték, hogy az ilyen „rozoga” csatorna miatt akár bírságot is kaphat a ház tulajdonosa. Persze gyorsan hozzátették, hogy ők orvosolni tudják a problémát.

A néni megkérdezte, hogy mégis mennyibe fog kerülni, de a csapat szószólója csak legyintgetett, és már kezdték is a munkát. Mindössze egy órát dolgoztak a tetőn, majd közölték a végösszeget, amit 1,8 millió forintban állapítottak meg. Az asszony sokallta, és nem is volt ennyi pénze otthon. A munkások ekkor sem jöttek zavarba, felajánlották neki, hogy elviszik a legközelebbi bankba, és megvárják, míg leveszi a pénzt. Pechükre a pénzintézet ügyintézőjének gyanús lett a néni sürgető szüksége a pénzre, és megkérdezte, hogy miért kell neki ekkora összeg azonnal. A történetet végighallgatta, és rögtön hívta a rendőrséget.

A botcsinálta szakemberek egy parkolóban várták a megvezetett ügyfelüket, aki nagy meglepetésükre rendőrök gyűrűjében tért vissza. A járőrök megbilincselték a román állampolgárokat, az autójukat pedig átkutatták, és több százezer forintot találtak benne. A bűnügyesek csalás bűntett kísérlete miatt hallgatták ki őket. A nyomozás adatai szerint a csapat nem először próbált meg átverni embereket így vagy ehhez hasonló módszerekkel, ezek vizsgálata is az eljárás részét fogja képezni.

(Police.hu nyomán)